به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نخستین جلسه سال سوم مجلس دوازدهم، با تقدیر از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس، گفت: همینجا باید از پیام راهبردی و دلگرم‌کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس تقدیر و تشکر و تأکید کنم که ما نمایندگان این پیام را چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس دوازدهم می‌دانیم و برکت عمر، زندگی و کار خود را در تبعیت از ولی فقیه می‌دانیم و با همه وجود برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: شاید بتوان گفت نقطه کانونی پیام رهبر انقلاب، تأکید بر نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان مجلس است که ما وظیفه پیدا کردیم انجام مسئولیت‌مان را در تراز ملت مبعوث‌شده ایران عزیز تنظیم کنیم. تعریف جایگاه مجلس به عنوان «سنگر خط مقدم تحول» بار سنگینی از مسئولیت بر دوش ما می‌گذارد که باید با «کار و ابتکار مضاعف» قانون‌گذاری و نظارت را در مسیر «ریل‌گذاری آینده ایران اسلامی» تسریع و تعمیق بخشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: ما به ایشان و مردم عزیز اعلام می‌کنیم که تلاش خواهیم کرد اقدامات مجلس «نسبت مستقیم و مشهود» با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته و بر «امیدآفرینی و آینده‌سازی» از طریق ترسیم مسیر باثبات برای اقتصاد و معیشت تمرکز داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مسائل اقتصادی کشور، از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس خواست اولویت پیگیری‌های تقنینی و به‌ویژه نظارتی خود را بر «ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم»، «مدیریت نقدینگی» و «رونق تولید و اشتغال» قرار دهند و گزارش‌های لازم را برای طرح در صحن علنی مجلس، متناسب با شرایط کشور، آماده کنند.

وی با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به مسائل پساجنگ، این موضوع را نشانه دقت‌نظر ایشان نسبت به شرایط دشوار پیش‌روی کشور دانست و گفت: توجه دادن مجلس به مسائل پساجنگ توسط رهبر معظم انقلاب حاکی از دقت نظر ایشان به شرایط سخت پیش روی کشور است و اینجانب از همه کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجلس می‌خواهم در اجرای رهنمود ایشان، «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» را هم در دستور کار خود قرار دهند و با هماهنگی با دولت محترم، طرح‌های لازم را برای اصلاح بندهای ناظر به «نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» به صورت دقیق، قابل سنجش و زمان‌بندی‌شده آماده کنند تا در اولین فرصتی که شورای عالی امنیت ملی به تقاضای هیئت رئیسه مجلس برای تشکیل جلسات صحن علنی پاسخ مثبت داد، فرایند تصویب آنها را آغاز و در اسرع وقت آنها را تصویب کنیم.

قالیباف همچنین تأکید کرد: معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه دارند در اجرای این فرایند به نمایندگان محترم کمک کنند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، تعریف رعایت نعمت عظیم وحدت ملی به‌عنوان یکی از مصادیق تقوای فردی را نشانه نگاه عمیق رهبر معظم انقلاب به پیوند ملاحظات اجتماعی و سیاسی با الزامات دینی دانست و اظهار کرد: ایشان پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی را از مصادیق تقوای فردی تعریف کردند که تکلیف شرعی سنگینی برای ما ایجاد می‌کند که خود و دیگر همکارانم را به رعایت آن توصیه می‌کنم.

وی افزود: تذکر مجدد ایشان به حفظ وحدت در برابر نقشه‌های دشمن برای تفرقه و تجزیه اجتماعی کشور باید بیش از پیش مورد توجه ما نمایندگان مجلس قرار گیرد. مخصوصاً که ایشان ما را حتی از تبدیل اختلافات موجه به تنازع و تفرقه نهی کردند و خواستند که قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به توصیه رهبر معظم انقلاب، در یک سال پیش رو مجلس با مواضع، مصوبات و نطق‌های خود باید نهاد پیشران امیدآفرینی و صیانت از وحدت ملی باشد که این روزها بیش از هر زمان دیگری در ایران عزیز ما شکل گرفته است.

قالیباف در ادامه خطاب به مردم ایران گفت: و اما سخنی عرض کنم خدمت ولی‌نعمتان خود. ملت عزیز و بزرگ ایران! شما بهتر از من می‌دانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ‌ساز هستیم. همان‌طور که رهبر انقلاب هم تأکید فرمودند، مهم‌ترین عامل پیروزی در این جنگ نیز انسجام و وحدت است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه عقب‌نشینی‌های دشمن را پدید آورده، در کنار قدرت نظامی و آمادگی دفاعی رزمندگان ایران اسلامی، ایستادگی مردم و وحدت آنها در مقابل دشمن قدّار است؛ این رمز پیروزی باید حفظ شود.

رئیس مجلس با اشاره به راهبردهای دشمن در شرایط کنونی اظهار داشت: دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جوسازی رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند؛ زهی خیال باطل!

وی افزود: ملت بزرگ و تاریخ‌ساز ایران امروز دیگر می‌دانند که در نقطه‌ای حساس و تاریخی ایستاده‌اند که آیندگان حسرتش را خواهند خورد و به همین جهت در مقابل دشمن جلّاد و آدم‌کش که کمر بر نابودی ایران و اسلام بسته، مقاومت می‌کنند تا ایرانیان سال‌های آینده به پدران و مادران خود افتخار کنند.

قالیباف در پایان تصریح کرد: در این جنگ سرنوشت‌ساز، میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه خیابان، میدان مبارزه دیپلماسی و میدان مبارزه خدمت به مردم، چهار میدان از یک مبارزه تمام‌عیار هستند.