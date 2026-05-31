به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طاهری ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان در تاریخ دوازدهم خردادماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و زمان برگزاری حراج به مدت یک روز است.

️️وی ادامه داد: عموم مردم می‌توانند در حراج خرده‌فروشی شرکت کنند و برای کارکنان دولت نیز منع قانونی وجود ندارد، متقاضیان برای ارائه پیشنهاد از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ عصر در روز دوازدهم خردادماه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.

️️طاهری افزود: در حراج خرده‌فروشی مهلت پرداخت برندگان و خروج کالا از انبار بعد از پایان زمان برگزاری مشخص شده است و قابل‌تمدید و بازگشایی مجدد برای واریز وجه نیست.

وی عنوان کرد: امکان بازدید از کالا وجود ندارد و تصویر کالاها در سامانه ستاد قرار داده شده است.