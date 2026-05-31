۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان از برگزاری حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طاهری ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان در تاریخ دوازدهم خردادماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و زمان برگزاری حراج به مدت یک روز است.

️️وی ادامه داد: عموم مردم می‌توانند در حراج خرده‌فروشی شرکت کنند و برای کارکنان دولت نیز منع قانونی وجود ندارد، متقاضیان برای ارائه پیشنهاد از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ عصر در روز دوازدهم خردادماه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.

️️طاهری افزود: در حراج خرده‌فروشی مهلت پرداخت برندگان و خروج کالا از انبار بعد از پایان زمان برگزاری مشخص شده است و قابل‌تمدید و بازگشایی مجدد برای واریز وجه نیست.

وی عنوان کرد: امکان بازدید از کالا وجود ندارد و تصویر کالاها در سامانه ستاد قرار داده شده است.

کد مطلب 6845720

