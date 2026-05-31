سمیه سادات بهرامیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه امامت و ولایت فرصت ارزشمندی برای تبیین معارف اهلبیت(ع)، معرفی ابعاد مختلف واقعه غدیر و ترویج فرهنگ ولایتمداری در جامعه به ویژه در میان نسل نوجوان و جوان است.
مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه افزود: به همین منظور برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و معرفتی برای گروههای مختلف سنی در موکب حوزه علمیه خواهران در جوار شهدای خوشنام گناوه برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان بیان کرد: پردهخوانی داستان حضرت اسماعیل(ع) و ساخت کعبه به مناسبت عید سعید قربان در روزهای پنجم و ششم خردادماه برگزار شد و در ادامه نیز برنامه نقاشی غدیر و پردهخوانی واقعه غدیر در دوازدهم خردادماه برای این گروه سنی تدارک دیده شده است.
بهرامیان خاطرنشان کرد: آشنایی با آیه ولایت و شخصیت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، حفظ آیه ولایت، برگزاری مسابقه و اجرای چالشهای فرهنگی از دیگر برنامههای پیشبینی شده برای نوجوانان در سیزدهم خردادماه است که با هدف تعمیق شناخت آنان نسبت به فرهنگ ولایت برگزار خواهد شد.
مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه با اشاره به برنامههای ویژه بانوان تصریح کرد: تفسیر آیات ولایت و مباهله، حلقه تربیتی ویژه طلاب و عموم بانوان با موضوع شرح نهجالبلاغه، مسابقات فرهنگی و برنامههای تعاملی از جمله برنامههای این ایام است.
وی ادامه داد: همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) نیز ویژهبرنامهای با محور آشنایی با شخصیت معنوی و ادبی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و معرفی دیوان اشعار ایشان برگزار خواهد شد.
بهرامیان با بیان اینکه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه منشور هدایت و استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص) است، گفت: تلاش شده است برنامههای این دهه با رویکرد معرفتافزایی، نشاط فرهنگی و مشارکت مردمی برگزار شود.
وی از برگزاری مسابقه ویژه خطبه غدیر برای عموم مردم خبر داد و افزود: تهیه و توزیع بستههای پذیرایی و نذورات، برپایی اطعام غدیری و ایستگاه صلواتی از دیگر برنامههایی است که در این ایام اجرا خواهد شد.
مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه خاطرنشان کرد: تمامی برنامههای دهه امامت و ولایت هر شب از ساعت ۲۰ در موکب حوزه علمیه خواهران در جوار یادمان شهدای خوشنام گناوه برگزار میشود و حضور عموم مردم در این برنامهها آزاد است.
