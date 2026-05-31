۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

احداث مرکز رادیوتراپی در آبادان کلنگ زنی شد

آبادان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مراسم کلنگ زنی گفت: با راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی آبادان، بیماران برای پیگیری درمان دیگر نیازی به مراجعه به شهرها و استان‌های دیگر نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی ظهر امروز یکشنبه در مراسم کلنگ زنی احداث مرکز رادیوتراپی آبادان در مجتمع آموزشی درمانی آیت‌اله طالقانی آبادان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی آبادان سالیان سال درصدد پیگیری، راه‌اندازی و بهره‌برداری از این مرکز بود و پیش‌بینی ما این است که کار برای راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی با سرعت به اتمام برسد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این مجموعه، مردم منطقه برای پیگیری درمان یکی از صعب‌العلاج‌ترین بیماری‌ها نیاز به مراجعه به مناطق دیگر نخواهند داشت.

صالحی بهبهانی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه که به صورت شبانه‌روزی پای کار هستند، گفت: ۱۵ پروژه دیگر نیز در این دانشگاه آماده افتتاح هستند که به زودی و با حضور مقامات وزارتی و کشوری به صورت رسمی به بهره‌برداری می‌رسند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات رادیوتراپی مجبور به سفر به شهرها و استان‌های دیگر بودند و این موضوع برای آنان به یک معضل تبدیل شده بود.

جلیل مختار افزود: با این اقدام به دنبال آن بودیم که این دغدغه رفع شود و بیماران بتوانند کل روند درمان خود را در آبادان دنبال کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به نیازسنجی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، موضوع احداث مرکز رادیوتراپی آبادان را پیگیری کردیم و اعتبار بسیار خوبی از سوی وزارت نفت و در ذیل مسئولیت‌های اجتماعی این وزارتخانه برای احداث این مرکز تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز با اعتبار ۹۵۰ میلیارد ریال و در ۳۵۰ مترمربع زیربنا احداث می‌شود و حداکثر تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این مراسم، مدیر بهداشت، سلامت و محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند، معاون درمان، معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی آبادان حضور داشتند.

