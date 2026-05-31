بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خرید در طرح کالابرگ خراسان جنوبی ثبت شد

غلامرضا اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام امامت و ولایت، اظهار کرد: از تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه سال جاری تاکنون، تعداد ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۴ تراکنش در فروشگاههای فعال استان در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: در این مدت ۳۴۱ هزار و ۴۶۶ خانوار خراسان جنوبی از خدمات این طرح استفاده کردهاند و مجموع خرید انجام شده در قالب کالابرگ الکترونیکی به بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت گسترده فروشگاهها در اجرای این طرح افزود: در حال حاضر حدود پنج هزار فروشگاه در نقاط مختلف استان در اجرای طرح کالابرگ همکاری دارند و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه میکنند.
اشرفی با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت مستمر رصد و پایش میشود، گفت: دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون، مجموعههای نظارتی و حوزه اقتصادی استان به صورت منظم روند اجرای طرح را دنبال میکنند تا مشکلی در تأمین کالا و خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
وی درباره دغدغه برخی فروشگاهها در خصوص بازگشت مبالغ نیز اظهار کرد: فرآیند بازگشت مبالغ به صورت مستمر از مرکز پیگیری میشود و دغدغه خاصی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: طبق دستورالعمل، بازگشت مبالغ بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت انجام میشود، هرچند در برخی روزها ممکن است به دلیل حجم بالای مراجعات این زمان اندکی افزایش یابد اما موضوع بلافاصله پیگیری و پاسخ مناسب ارائه میشود.
اشرفی همچنین بر اهمیت کیفیت کالاهای عرضه شده در فروشگاههای طرف قرارداد تأکید کرد و گفت: نظارتهای لازم در این زمینه به صورت مستمر انجام میشود.
