اصفهان با عضویت در «سینتور» به شبکه ۶۸ کشور و ۱۲۰ جشنواره جهانی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های اداره‌کل برای ارتقای جایگاه بین‌المللی اصفهان و استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای، این کلان‌شهر به‌عنوان نماینده ایران به عضویت رسمی «سینِ‌تور» درآمده است.

وی افزود: CINETOUR یک بستر تخصصی در حوزه پیوند میان جشنواره‌های فیلم و معرفی مقاصد گردشگری است و عضویت در آن، امکان دیده شدن اصفهان در یک شبکه جهانی و هدفمند را فراهم می‌کند؛ شبکه‌ای که هم به تولیدات سینمایی و مستند توجه دارد و هم ظرفیت قابل‌توجهی در معرفی مقصدهای گردشگری ایجاد کرده است.

از استانبول تا شبکه جهانی جشنواره‌ها؛ فرصت تبادل فرهنگی و تولید مستند

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به ساختار این کمیته بین‌المللی گفت: هسته مرکزی این پلتفرم در استانبول شکل گرفته و اکنون به محل تعامل سیاست‌گذاران فرهنگی، هنرمندان و برگزارکنندگان جشنواره‌های مهم جهان تبدیل شده است.

آبیان ادامه داد: هدف این شبکه، تقویت تبادلات فرهنگی، اشتراک‌گذاری تولیدات ارزشمند، توسعه همکاری‌های چندجانبه در تولید مستند و حرکت به سمت پایداری رسانه‌ای همسو با رویکردهای بین‌المللی از جمله افق‌های مورد تأکید یونسکو و سازمان ملل است. به گفته او، گستره CINETOUR در حال حاضر شامل ۱۲۰ جشنواره معتبر در ۶۸ کشور است و همین موضوع می‌تواند به یک ابزار مؤثر برای معرفی مقصد اصفهان در بازارهای بین‌المللی تبدیل شود.

دیپلماسی گردشگری و برنامه‌های داخلی؛ بسته‌های سفر و رونق پایان‌هفته‌ها

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت نهادهای غیردولتی بین‌المللی در حوزه گردشگری افزود: برای معرفی دقیق برند شهری اصفهان در سطح جهانی، حضور در مجامع تخصصی و شبکه‌های اثرگذار ضروری است. پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، اصفهان توانست جایگاه خود را در این کمیته تثبیت کند؛ کمیته‌ای که در کشورهای مختلف نفوذ قابل‌توجهی دارد.

معاون گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: این عضویت، دریچه‌ای تازه برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی اصفهان و ایران از مسیر هنر سینما خواهد بود و می‌تواند به بهبود جایگاه اقتصادی گردشگری در فضای رقابتی بازار جهانی کمک کند.

آبیان به برنامه‌های داخل کشور نیز اشاره کرد و گفت: همزمان با اقدامات بین‌المللی، موضوع رونق گردشگری داخلی نیز در دستور کار است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه در حوزه ساماندهی تعطیلات پایان هفته، زمینه سفرهای بیشتر به اصفهان فراهم شود. وی افزود: طراحی بسته‌های تشویقی و محرک‌های سفر نیز از برنامه‌های اصلی برای بازگشت رونق به گردشگری استان است تا اصفهان به‌عنوان مقصدی اصیل و در عین حال به‌روز، بیش از گذشته به بازار معرفی شود.