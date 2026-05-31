ورود ۲ محموله خودرو از عمان به بندر جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، با اعلام آغاز رسمی رویه ترانزیت در بندر جاسک، از ورود موفقیتآمیز نخستین محمولههای خودرو از کشور عمان خبر داد و اظهار کرد: پس از رایزنیهای گسترده و اخذ مجوز موقت سه ماهه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملیات تخلیه نخستین مرحله از این خودروها آغاز شده است.
محمدحسینی تختی با ارائه جزئیات دقیق از روند ورود محمولهها گفت: در نخستین مرحله، دو فروند شناور لندینگکرافت حامل خودروهای وارداتی از طریق این بندر وارد شده که هر کدام شامل هشت دستگاه خودرو بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر ارائه خدمات بندری مناسب در جاسک با وجود محدودیتها و آسیبهای ناشی از جنگ و تجاوز آشکار دشمن، تصریح کرد: انتظار میرود محمولههای بعدی نیز در آینده بسیار نزدیک وارد بندر جاسک شوند.
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت این رویداد، تأکید کرد: جایگاه ویژه بنادر منطقه مکران در دوران کنونی بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است.
