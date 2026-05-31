۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

نخستین خودروهای ترانزیتی عمان در جاسک تخلیه شدند

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: پس از اخذ مجوز موقت سه‌ماهه از گمرک، نخستین محموله‌های خودرو از کشور عمان با موفقیت وارد این بندر شده و عملیات تخلیه آن‌ها آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آغاز رسمی رویه ترانزیت در بندر جاسک خبر داد و گفت: پس از رایزنی‌های گسترده و اخذ مجوز موقت سه‌ماهه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نخستین محموله‌های خودرو از کشور عمان با موفقیت وارد این بندر شده و عملیات تخلیه آن‌ها آغاز شده است.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: در مرحله نخست، دو فروند شناور لندینگ‌کرافت حامل خودروهای وارداتی از طریق بندر جاسک پهلوگیری کردند که هر یک از این شناورها هشت دستگاه خودرو را حمل می‌کردند.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با تأکید بر تداوم ارائه خدمات بندری در جاسک، با وجود محدودیت‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ و تجاوز آشکار دشمن، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود محموله‌های بعدی نیز در آینده‌ای نزدیک وارد بندر جاسک شوند.

محمدحسینی تختی در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی این رویداد خاطرنشان کرد: جایگاه ویژه بنادر منطقه مکران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.

زهره آقاجانی

