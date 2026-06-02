به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عربی که نامشان فاش نشده گزارش داد که آمریکا بر عمان فشار وارد می‌کند تا این کشور در مناقشه غرب آسیا موضع مشخصی اتخاذ کند.

بر اساس این گزارش، با وجود اظهارات تهدید آمیز پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، این کشور در حال حاضر برنامه مستقیمی برای حمله به عمان به دلیل حمایت این کشور از ایران ندارد.

وال استریت ژورنال نوشت: اگرچه عمان در مذاکرات ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کرد و در اوایل جنگ اخیر برای حفظ کانال ارتباطی کوشید، اما دولت ترامپ اخیرا رویکرد مسقط در قبال تهران را به عنوان رویکردی خصمانه در قبال آمریکا دانسته و این کشور عربی را برای انتخاب میان تهران و واشنگتن تحت فشار گذاشته است.