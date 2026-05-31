به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری العهد، علی فیاض عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که نتایج پوچ مذاکرات مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی در پنتاگون که توسط مقامات سیاسی به ارتش لبنان تحمیل شد، شکست محاسبات بر گزینه مذاکره مستقیم با دشمن را در دستیابی به هر یک از خواسته‌های لبنان، از جمله توقف کامل و جامع آتش‌بس را ثبات می‌کند.

این مقام حزب الله لبنان ادامه مذاکرات در سایه نسل‌کشی ویرانگر رژیم صهیونیستی در جنوب و ارتکاب کشتارهای فجیع علیه غیرنظامیان را پوششی غیرمستقیم برای این جنایات دانست و تأکید کرد که گزینه امتیاز و تسلیم شکست خورده است و مقامات سیاسی لبنان باید استراتژی خود را تغییر دهند.

وی بر لزوم دور هم آوردن مردم لبنان بر سریک گزینه ملی جامع در مواجهه با وحشیگری رژیم صهیونیستی که علاوه بر جغرافیای جنوب و جمعیت‌شناسی شیعه، تمامیت کیان لبنان را تهدید می‌کند، تاکید کرد.

در همین رابطه یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرد این رژیم مناطق بیشتری را در لبنان اشغال خواهد کرد. وی مدعی شد که نظامیان صهیونیست در آینده از قلعه شقیف در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی افزود که رژیم صهیونیستی هزاران خانه را در جنوب لبنان ویران خواهد کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین گفت نیروهای اسرائیلی در قلعه شقیف باقی می‌مانند و این منطقه بخشی از منطقه امن مورد ادعای تل‌آویو خواهد بود.