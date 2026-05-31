به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر یکشنبه در نشست عالی ستاد طرح مدیریت محله‌محور، ضمن تسلیت در پیش بودن سالروز رحلت جان‌گداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با تشریح دستاوردها و چالش‌های حوزه مدیریت محله‌محور در بخش امنیتی و انتظامی اظهار کرد: ما در حوزه وظایف دفاعی، امنیتی و انتظامی، امورات خود را در دو بخش کلیدی «امنیت» و «پدافند غیرعامل» با محوریت محلات دنبال می‌کنیم.

وی با تبیین نقش دستگاه‌های ناظر و برنامه‌ریز در امنیت محلات افزود: اگرچه ما در استانداری نقش مجری مستقیم نداریم، اما ساختار امنیتی محلات را با کمک نهادهای مختلف طراحی و نظارت می‌کنیم. در حال حاضر این ارتباط و هم‌افزایی میان اداره‌کل امنیتی استانداری با رده‌های بسیج محلات، کلانتری‌ها، فراجا و همچنین ظرفیت‌های عظیم مردمی از جمله مساجد، هیئت‌های مذهبی و موکب‌ها برقرار شده است تا آمادگی لازم برای مدیریت بحران‌ها و شرایط خاص آموزشی و عملکردی ایجاد شود.

صالحی ادامه داد: نگاه ما این است که شبکه محله، صرفاً یک ساختار کاغذی و اداری نباشد، بلکه در میدان عمل، آموزش، هماهنگی و تقسیم کار مشخص داشته باشد و بتواند در شرایط مختلف، از وضعیت عادی تا بحران، نقش‌آفرینی کند.

وی با یادآوری تجربه‌های دوران دفاع مقدس در حفاظت خودجوش مردم از اموال عمومی و خصوصی در زمان حملات موشکی گفت: یکی از جلوه‌های روشن مدیریت محله‌محور، همان صیانت مردمی از اموال و دارایی‌ها در روزهای سخت بود؛ اقداماتی که خاستگاه اصلی آن نهاد مقدس بسیج و پایگاه‌های محلی است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان افزود: در همین راستا جلسات متعددی با نواحی مقاومت بسیج برای ارتقای آمادگی دفاع از محلات برگزار شده که نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته و نشان می‌دهد هر جا مردم واقعی وارد صحنه شده‌اند، توان مدیریت محلی افزایش پیدا کرده است.

صالحی در ادامه با انتقاد از برخی رویکردهای اداری در مواجهه با طرح‌های کلان خاطرنشان کرد: یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد؛ ما نباید عملکردها و وظایف عادی و پایه‌ای دستگاه خودمان را به حساب طرح محله‌محور بگذاریم.

وی با تشبیه این مسئله به روند اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته تصریح کرد: در آن زمان هم بعضی دستگاه‌ها گزارش کارکردهای همیشگی خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دادند؛ در حالی که طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، معیار اصلی در این طرح‌ها «مردم» هستند. امروز هم در طرح محله‌محور، ملاک موفقیت هر کمیته این است که چقدر توانسته مردم را در حوزه‌های امنیت، سلامت و سایر موضوعات پای کار بیاورد، نه اینکه کارهای روتین و سالانه خود را فهرست کند.

معاون استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت گسترش دایره مخاطبان طرح گفت: مردم انقلابی، بسیجیان و مساجد همیشه و با افتخار پای کار نظام هستند؛ اما هنر مدیریت محله‌محور این است که بتواند فراتر از ظرفیت‌های سنتی، سایر گروه‌ها از جمله ورزشکاران و دیگر اقشار محله را نیز وارد میدان کند و نقش عملیاتی این الگو باید «در صحنه حادثه و روز واقعه» خود را نشان دهد.

صالحی با تأکید بر لزوم آمادگی در برابر بدترین سناریوهای احتمالی و انجام شناسایی‌های دقیق محیطی اظهار کرد: دوران جنگ یک فرصت تاریخی برای تبلور حضور مردم بود، اما نباید آن جوشش مردمی را صرفاً به نام عملکرد اداری خودمان ثبت کنیم؛ باید از فرصت‌های پیش‌رو به عنوان «اصل» برای تثبیت حضور واقعی مردم و پیشبرد اهداف عالی نظام استفاده کنیم.