مقاتلی: شناورهای مشمول رویه ملوانی به کارگروه استانی معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی، ظهر یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات ساماندهی، نظارت و تجارت مرزی اظهار کرد: در راستای اجرای بند ۲ جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و براساس ابلاغیه وزیر صمت، مقرر شد به صورت ماهیانه و به پیشنهاد تعاونی لنجداران، حداکثر ۲۰ درصد از شناورهای بنادر مشمول رویه ملوانی در هر بندر با اولویت شناورهای خالی برگشته از سفر سال گذشته از مبدأ کشور امارات ناشی از جنگ و همچنین شناورهایی که از اواخر سال گذشته سوخت دریافت کردهاند اما با توجه به شرایط جنگی حادثشده امکان خروج از کشور را نداشتند، در فرآیند انجام سفر ملوانی قرار گیرند.
فرماندار دشتی افزود: با توجه به لزوم رعایت همه مفاد و ضوابط مربوط به انجام سفر ملوانی، فرمانداری با مکاتبه با دبیرخانه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدام خواهد کرد.
مقاتلی با اشاره به حمایتهای دولت از لنجداران گفت: تامین معیشت ملوانان از برنامههای اصلی دولت چهاردهم است و در این مسیر تاکنون گامهای ارزشمندی برداشته شده است.
فرماندار دشتی بیان کرد: دولت در شرایط کنونی جنگ نیز به طور مستمر دغدغه رفع مشکلات ملوانان و لنجداران را داشته و استاندار بوشهر نیز شخصاً پیگیر موضوعات بوده است و این دستورالعمل در همین راستا تدوین و ابلاغ شده است.
وی همچنین بر ضرورت همکاری کامل دستگاههای اجرایی برای اجرای دقیق این طرح تأکید کرد.
بوشهر- فرماندار دشتی گفت: ماهانه حداکثر ۲۰ درصد از شناورهای بنادر مشمول رویه ملوانی در هر بندر با اولویت شناورهای واجد شرایط به کارگروه استان معرفی خواهند شد.
