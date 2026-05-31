تأکید نمایندگان بر تقویت مسیرهای جایگزین برای مقابله با محاصره دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجازی قوه مقننه صبح امروز (یکشنبه، ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵) با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت فعال سازی مسیرهای جایگزین واردات و صادرات با تاکید بر کالاهای اساسی و ضروری از طریق بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای با مشارکت ۲۳۵ نماینده به‌صورت حضوری و مجازی و حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در رابطه با موضوع مذکور، گفت: پیام رهبر معظم انقلاب نقشه راه عبور از شرایط سخت و خاص کنونی کشور است؛ بر این اساس ما نمایندگان وظیفه داریم مصوبات و تصمیمات خودمان را متناسب با شرایط روز کشور ترسیم کنیم.

وی اظهار کرد: در واقع ما باید از یک طرف، رزمندگان در میدان را مورد حمایت قرار دهیم و از سوی دیگر به مسائل مهم کشور از جمله معیشت، تورم، تولید و اشتغال بپردازیم؛ البته امید آفرینی و تلاش برای وحدت و انسجام از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رضایی کوچی افزود: باید یادآور شد، در کنار نیروهای مسلح و مردم، دستگاه‌های اجرایی و مدیرانی که نقش خدمات رسان دارند، نقش مهمی دارند؛ وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه‌های مهم محسوب می‌شود که مسئله تخلیه و بارگیری کالا از بنادر به نقاط مختلف کشور، استمرار ساخت راه‌ها و زیربناهای کشور، تولید مسکن و نوسازی واحدهای تخریب شده در زمان جنگ را بر عهده دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با گمرک، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها، از ابتدای جنگ تاکنون سرعت بارگیری کالاهای اساسی و ضروری و تخلیه بنادر مخصوصا بنادر جنوبی افزایش یافت. در این میان نمایندگان کمیسیون عمران به همراه مسئولان اجرایی کشور از بنادر بازدید کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده، سرعت کار به مراتب از حالت عادی افزایش یافت و نسبت به دوران پیش از جنگ، کالاها ۳۰ درصد بیشتر ترخیص شدند و هر کالایی که مالک دولتی یا بخش خصوصی اعلام کرد، بلافاصله بارگیری و جابجا شد.

رضایی کوچی گفت: نباید فراموش کرد علی رغم اینکه رانندگان به صورت یک مسیر خالی حرکت می کردند، اما کالاها به صورت مستمر جابجا شدند لذا باید به دغدغه این افراد به صورت ویژه رسیدگی شود؛ چهارصد هزار راننده در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل مشخص نبودن مبدا کالاها، در تامین معیشت دچار مشکل شده اند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مسئله محاصره دریایی دشمنان، تصریح کرد: بر این اساس مسیرهای جایگزین پیش بینی شد و حداقل ۲۴ مرز در حوزه خشکی و دریایی به منظور تامین کالا فعال شدند. باید یادآور شد مطابق هماهنگی های صورت گرفته، نزدیک به ۲۵ میلیون تن کالای ضروری و ۴۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده و ۴۰ میلیون تن نیز ظرفیت برای صادرات فراهم شده است.

وی بیان کرد: در این میان باید تصریح کرد، برای تامین کالاهای اساسی نیاز به ساماندهی ظرفیت حوزه حمل و نقل، بنادر، تجهیزات گمرکات، ابزارهای لجستیکی و غیره وجود دارد. صاحبان کالاها که عمدتا وزارت جهاد کشاورزی و صمت هستند، باید تکلیف مبدا و همچنین میزان و حجم کالاهای خود را مشخص و تعیین کنند.

رضایی کوچی ادامه داد: بدون شک می توان اذعان کرد ظرفیت یکصد میلیون تنی برای واردات کالا از طریق مرزهای زمینی و دریایی به کشور وجود دارد و شناسایی شده است؛ هر چند برخی ناهماهنگی ها در بدنه دولت از جمله وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت، این مهم را با نقص روبرو کرده است. همچنین باید کسری تجهیزات از جمله ایکس ری و غیره نیز مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این میان مسئله رایزنی و دیپلماسی با کشورهای همسایه و منطقه در زمینه افزایش مبادله اقتصادی نیز به خوبی انجام نشده و در این زمینه ضعف وجود دارد؛ بر این اساس معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید به تلاش بیشتری در این زمینه اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید خودمان را برای بدترین شرایط آماده کنیم، افزود: این مهم درحالیست که مسئله حمل و نقل صرفا به وزارت راه و شهرسازی باز نمی گردد و دستگاه های دیگر نیز در این زمینه دخیل هستند؛ ستاد ترانزیت یا ستاد گذر از جمله موضوعات برنامه هفتم توسعه است که باید جلسات مستمری برگزار کند تا مشکلات در این زمینه برطرف شود.

رضایی کوچی در رابطه با مسئله راهبردی تنگه هرمز، گفت: این گذرگاه نیاز به قانونگذاری دارد و در این راستا طرح مورد نیاز تدوین شده است؛ بنابراین با تصویب قانون، دستگاه هایی مانند سازمان بنادر می توانند زیرساخت های خود را طبق قانون عملیاتی کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: بیش از ۳۰ هزار راننده در کشور وجود دارند که فاقد پوشش بیمه هستند لذا باید مشکلات آنها را برطرف کنیم و به معیشت آنها توجه ویژه شود. بر این اساس طرحی در کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس تدوین شده که باید هر چه سریع تر در صحن مورد بررسی قرار بگیرد و به تصویب برسد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کارگران فعال در بنادر جنوبی کشور در شرایط کنونی دچار مشکل هستند که باید به مسائل معیشتی آنها توجه شود؛ در این میان شناورهای زیادی نیز در جنوب کشور مورد آسیب قرار گرفته اند که باید به آنها توجه شود.

در ادامه این نشست، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بر خواسته مردم نسبت به ضرورت ایستادگی مذاکره کنندگان در موضوع راهبردی تنگه هرمز از سوی کشورمان و عدم مذاکره در این زمینه تاکید کرد و گفت: با حضور نواب قوه مقننه به صورت مستمر از بنادر و پایانه های دریایی بازدید شده تا مشکلات و همچنین امور مورد ارزیابی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: امروزه شرکت های فعال در بنادر و پایانه ها با مشکلات متعددی روبرو هستند که تعدیل نیرو یکی از آنها محسوب می شود؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر نیاز است تا مسائلی مانند تامین اجتماعی، بانک ها و غیره مدیریت شوند و همچنین به منظور پشتیبانی آنها، تسهیلات حمایتی پیش بینی شود.

محمدرسول شیخی زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس نیز در اظهاراتی به جنگ ناجوانمردانه دشمنان اشاره کرد و گفت: برای عبور از دسیسه های دشمنان در عرصه اقتصادی، نیاز است به دیپلماسی ترانزیت توجه ویژه شود؛ در واقع امروزه تجهیزات زیادی در گمرکات وجود دارند که باید هرچه سریع تر تخلیه شوند تا مجموعه های تولیدی در کشور مانند مجموعه در حال ساخت کنسانتره بتوانند به تولید برسند.

وی تصریح کرد: همچنین مرزهای رسمی و غیررسمی در شمال غرب و غرب کشور دارای ظرفیت های زیادی هستند که برای افزایش صادرات و واردات می توان از آنها استفاده کرد.

همچنین احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز از دیگر نمایندگانی بود که در رابطه با موضوع نشست امروز نکاتی را بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون در کشور کمبود کالای اساسی در کشور وجود ندارد و مردم صرفا نسبت به مسئله گرانی و روند مذاکرات گلایه دارند، گفت: در زمینه تسهیل امور گمرکی اقدامات خوبی صورت گرفته اما نیاز به توجه بیشتر وجود دارد؛ در واقع کریدورهای مختلف کشور، بنادر شمالی و همچنین خوزستان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.

محمد سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه ماده ۵۶ قانون برنامه هفتم هنوز به درستی از سوی دستگاه های مربوطه خصوصا وزارت راه و شهرسازی اجرایی نشده است، افزود: در واقع بر اساس قانون، باید میزان یک سر خالی رفت و آمد کامیون ها به ۳۰ درصد کاهش یابد اما اکنون این رقم ۴۵ درصد است. همچنین باید سامانه هوشمند به منظور کنترل و کاهش مصرف سوخت، ترددهای خالی و افزایش بهره وری راه اندازی شود که هنوز عملیاتی نشده است.

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست، توجه به افزایش مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه خصوصا همسایگان را ضروری دانست و اظهار کرد: در واقع محاصره صورت گرفته از سوی دشمنان موجب شده فرصت استفاده بیشتر از کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق فراهم شود؛ بر این اساس باید برنامه ریزی دقیق صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: تشریفات گمرکی موجب شده در روند صادرات و واردات به کشور اختلال ایجاد شود لذا باید کارگروه یا قرارگاهی در این زمینه تشکیل شود تا موانع شناسایی و سریعا برطرف شود.

در ادامه، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه به مسائلی همچون ترانزیت ریلی و مشخص نبودن قیمت و ثبات در این زمینه، آخرین وضعیت بنادر خشک در کشور، حمل و نقل ریلی با کشور چین، میزان کانتینرهای صادرات، روند صدور مجوزهای بار و جلوگیری از سوءاستفاده دلال ها از شرایط اشاره کرد.

کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بنادر شمالی و همچنین برنامه‌ریزی برای استفاده از کریدورهای ترانزیتی، گفت: باید از مسیرهای جایگزین به منظور تامین کالاهای اساسی بیشتر استفاده شود.

همچنین مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجموعه اسلامی با تاکید بر اینکه سهم حمل و نقل جاده‌ای در کشور ۹۰ درصد و هوایی و دریایی ۱۰ درصد است، گفت: این در حالیست که مطابق قانون برنامه هفتم، سهم ریلی باید حداقل به ۲۵ درصد افزایش یابد. همچنین اکنون ظرفیت اسمی بنادر ۳۰ میلیون تن است که فقط از ۲۰ میلیون تن آن استفاده می‌شود لذا باید استراتژی‌هایمان را تغییر دهیم.

در ادامه نشست فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی دارای مرزهای متعدد با کشورهای همسایه است اما تاکنون نتوانستیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها در این زمینه آرایش جنگی ندارند؛ به عنوان مثال بندر چابهار امروزه می‌تواند نقش آفرینی زیادی در تامین کالاهای اساسی ایجاد کند اما از توانمندی آن به خوبی استفاده نمی‌شود.

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز به مسائلی همچون ظرفیت بنادر کشور برای تامین کالاهای اساسی، برنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص استفاده از کریدور شمال به جنوب و پایانه‌های مرزی، بازگشایی مسیرهای CIS و غیره پرداخت.

در ادامه نشست، محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت مبارزه با فساد مالی و عدم گروگان گرفتن معیشت مردم از سوی برخی سوء استفاده‌گران توسط قوه قضاییه، برنامه‌ریزی برای استفاده از کریدورهای شمال به جنوب و توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و شعار سال تاکید کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی نیز به مسئله حمل و نقل ریلی و ضرورت تصویب قانون مورد نیاز برای اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد.

کامران پولادی نماینده مردم نوشهر چالوس و کلاردشت در قوه مقننه نیز به مسائلی همچون توجه بیشتر بنادر شمالی، استفاده از ظرفیت کشورهای اوراسیا، توجه به نیازها و دغدغه‌های رانندگان و افزایش تعداد پیمانکاران و تامین اعتبار برای حل و فصل ۱۵ کیلومتر مسیر باقی مانده از پروژه محور کندوان به عنوان پر ترددترین محور مواصلاتی کشور تاکید کرد.

همچنین مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت همکاری با کشورها برای تردد و همچنین تامین کالاهای اساسی و تدبیر برای جایگزینی مسیرهای جدید نسبت به خلیج فارس تاکید کرد.

غلامحسین زارعی، نماینده مردم تنگستان در قوه مقننه نیز طی اظهارات به جنگ اقتصادی از سوی دشمن اشاره کرد و کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی طی ۶ ماهه اول سال و جلوگیری از تورم پرداخت.

این گزارش می‌افزاید، سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم نیز توجه به شرایط اقتصادی، نرخ ارز و جلوگیری از تورم را از مولفه های مهم دانست و خواستار تشکیل نهاد تنظیم‌گر در دولت شد.