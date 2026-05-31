اجرای ۳۶۶ مصوبه ستاد تسهیل در گلستان؛ رفع مشکلات ۱۴ واحد تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که به ریاست استاندار برگزار شد، با اشاره به عملکرد این ستاد اظهار کرد: از مجموع ۴۱۱ مصوبه ابلاغی، تاکنون ۳۶۶ مصوبه اجرایی شده است و پیگیری اجرای کامل سایر مصوبات با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم اثرگذاری واقعی تصمیمات ستاد تسهیل در واحدهای تولیدی افزود: خروجی جلسات نباید صرفاً در حد مصوبه باقی بماند، بلکه باید در میدان تولید و در عملکرد واحدهای اقتصادی استان به‌صورت ملموس مشاهده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان اظهار کرد: در شرایطی که استان با محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی مواجه بوده، رویکرد مدیریت استان حفظ پایداری تولید و جلوگیری از خروج واحدهای صنعتی از چرخه فعالیت بوده است.

کیان‌مهر ادامه داد: در ماه‌های اخیر با وجود افزایش برخی هزینه‌های تولید، هیچ واحد تولیدی در استان صرفاً به دلیل کمبود مواد اولیه متوقف نشده است که این موضوع نتیجه تصمیمات ملی و پیگیری‌های مستمر در سطح استان است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: طرح ضربتی رفع استعلامات سرمایه‌گذاری با هدف تسهیل فرآیندهای اداری در دستور کار قرار گرفته و با استقرار تیم‌های تخصصی و مدیران دارای اختیار تصمیم‌گیری در استانداری، پرونده‌های دارای گره استعلامی به‌صورت فوری بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، تسریع در روند سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی اداری و حمایت عملی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان است تا مسیر تولید در گلستان با کمترین مانع ادامه یابد.