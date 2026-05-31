به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای مشورتی رسانه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، عصر یکشنبه ۱۰ خرداد در سالن اجتماعات ساختمان شهید بهشتی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست «حمید نیلی» طی سخنانی اظهار کرد: ستاد کانون‌های مساجد با توجه به شبکه ای منسجم و عظیمی که از کانونها در اختیار دارد می‌تواند در اتفاقات مختلف فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی‌ کند.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور افزود: در واقع سامانه بچه‌های مسجد بر محور ارتباطات ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور تا کف مسجد شکل گرفته است؛ در این راستا برخی کانون‌ها به صورت حرفه‌ای در حوزه رسانه فعالیت دارند بنابراین اگر بتوانیم این ظرفیت را گسترش دهیم در واقع گام بزرگی در حوزه فعالیت‌های مسجدی برداشته ایم.

وی افزود: برای مثال در حوزه های هنری برنامه‌های مختلفی با محور تئاتر، نقالی در سطح کانون‌ها داشتیم که همه این موارد می‌تواند ظرفیتی برای کار رسانه‌ای مبتنی بر فعالیت‌های مسجدی باشد.

نیلی در ادامه تصریح کرد: در این راستا تاکنون چند مدل را پیش بردیم برای مثال با همراهی معاونت ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد؛ تعداد ۲۰۰ کانون در وهله اول انتخاب شدند و در ادامه از این میان تعداد ۱۰۰ کانون منتخب در دوره چهار روزه در مشهد مقدس با محوریت بیانات مقام معظم رهبری شرکت کردند، در این دوره بیانات رهبر شهید از جنبه‌های مختلفی بررسی شد و دستاوردهای بسیاری داشت.

در کشور ۲۸ هزار و ۲۶۳ کانون فرهنگی هنری مساجد داریم

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور گفت: از جمله دستاوردهای دوره فوق میتوان به اجرای پویش اول خانواده شهدا اشاره کرد که حداقل در ۱۲۰۰ کانون از ابتدای سال جاری برگزار شده است؛ همچنین جشنواره منادیان امید که در حوزه جمعیت برگزار شد.

این گزارش می‌افزاید: در ادامه «سعید محمدی» مدیر هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در مورد سامانه بچه‌های مسجد اظهار کرد: در سطح کشور دارای ۲۸ هزار و ۲۶۳ کانون هستیم که از این میان ۵۰ درصد در شهرها و ۵۰ درصد در روستاها قرار دارند؛ در این راستا نیز زیست بوم مجازی بچه‌های مسجد شکل گرفت تا آیینه تمام نمای فعالیت‌های کانون‌ها باشد؛ در این راستا اکنون در سامانه به تعداد مدیران دسترسی ویژه مدیر و ۲ میلیون و پانصد صفحه ویژه اعضا وجود دارد.

وی ادامه داد: ذیل سامانه سه شبستان فرهنگ، هنر و رسانه و همچنین ۱۲ رواق تعریف شده است؛ از سوی دیگر سامانه LMS آموزشی نیز در سامانه وجود دارد؛ نکته دیگر وجود اطلس کانون‌ها است که اگر مخاطب به آن مراجعه کند به موقعیت و اطلاعات کانون دست پیدا می کنند.

در ادامه این نشست «مرتضی طاهریان» در مورد شبکه رابطین کانون های مساجد اظهار کرد: ما در سطح کانون‌ها حدود پنج هزار و ۷۷۵ رابط خبر داریم که متوسط سن آنها حدودا ۳۰ سال است ۴۴۱۹ نفر برادران و ۱۳۶۶ نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.

معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: هر کانون در سامانه بچه‌های مسجد صفحه اختصاصی دارد و می‌تواند به لحظه اخبار کانون را منتشر کند و طبیعتاً با یک نگاه میتوانیم وضعیت کانون‌ها را ارزیابی کنیم، از سوی دیگر این دسترسی برای کانون‌ها ایجاد شده است که فیلم و عکس ارسال کنند و به بیان دیگر سامانه پیش بینی ارسال این محصولات را کرده است.

وی در ادامه به قرارگاه ملی مسجد اشاره کرد و گفت: این قرارگاه شش رکن دارد؛ رکن راهبری با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است، سازمان تبلیغات به عنوان رکن نرم افزاری و آموزشی ایفای وظیفه میکند، سازمان اوقاف رکن پشتیبانی و سخت افزاری؛ سازمان بسیج ساماندهی کنش‌گران مسجدی را بر عهده دارد، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه رکن تامین امام جماعت مسجد را به عهده دارد؛ رکن ششم قرارگاه ملی مسجد وزارت فرهنگ است و به تبع آن ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نیز به عنوان رکن نمایندگی دولت و رسانه محسوب می‌شوند.

در ادامه «امیر تاجیک» مستندساز طی سخنانی اظهار کرد: اگر با ارایه روایت های ناب بتوانیم مسجد را در رسانه به مخاطبان ارایه کنیم تا به جایگاه خود برگشته و در عین حال کارکرد عملیاتی داشته باشند در این صورت عملکرد ما تأثیرگذار خواهد بود.

تاثیر گذاری رسانه مسجد در محلات

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدرضا زائری» ابتدای سخنان خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که چه طور فعالیت رسانه ای می‌تواند مرجعیت را به مسجد برگرداند؟

مدیرمسوول نشریه خیمه افزود: در این بین باید بررسی کنیم که فعالیت رسانه‌ای چه نقشی در ایجاد یک مرجعیت محلی برای مساجد دارند؟ از نظر من برگ برنده کانون های مساجد همین ظرفیتی عظیم و شبکه‌ای از کانونها است.

وی گفت: اگر مسجدی دارای نشریه یا وبلاگ یا کانال فعال در شبکه‌های مجازی باشد و به حدی برسد که بتواند از محله آگهی بگیرد و اخبار همه اتفاقات محله را منتشر کند در این صورت آن رسانه مسجدی می‌تواند در محله تأثیرگذار باشد.

ظرفیت مخاطب نوجوان در مساجد با خبرگزاری ویژه نوجوانان

در ادامه «محمد عکاف» مدیرعامل خبرگزاری پانا طی سخنانی اظهار کرد: از دهه هفتاد به بعد شاهد این اتفاق بودیم که بسیاری از افرادی که در حوزه رسانه و گروه کودک و نوجوان کار میکردند جذب رسانه‌های بزرگسال شدند و شاید علت این بود که در دوره اصلاحات؛ حجم روزنامه‌ها افزایش یافت و همه فکر می‌کردند که کار جدی یعنی کار برای بزرگسالان ، آن روز نمی دانستیم که کار کردن برای نوجوانان تأثیرگذارتر و سرمایه برای آینده است.

وی در ادامه به تجربه «نو راوی» در خبرگزاری پانا اشاره کرد و افزود: نو راوی همزمان با اربعین برای اولین بار اجرا شد و قرار شد که طی آن دانش‌آموزان تصویر تهیه کنند، پادکست تولید کنند، دلنوشته بنویسند و اساس کار خودشان باشند و برای ایجاد انگیزه نیز برایشان کارت خبرنگاری صادر کردیم و بسیار از این طرح استقبال شد و همچنان در عرصه‌های مختلف ادامه دارد.

عکاف گفت: همین مسیر را برای آغاز سال تحصیلی نیز ادامه دادیم و دانش‌آموزان از اول مهر و فضای خاص این برهه زمانی گزارش تهیه کردند یا عکس و فیلم فرستادند؛ بعدها در دوران اعتکاف تا جنگ رمضان نیز نو راوی «فتح» داشتیم. این تجربه به ما نشان داد که نوجوانان به شدت علاقه مند هستند که جلو دوربین باشند.

مدیرعامل خبرگزاری پانا افزود: بنابراین مزیت ما در خبرگزاری پانا و شما در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور جامعه مخاطب نوجوان است؛ فکر میکنم یکی از راههای جذب دوباره این مخاطبان زنده کردن جنس نشریات کودک و نوجوان است اگر کالای خوب فرهنگی به این گروه سنی بدهیم استقبال می‌کنند.

وی گفت: پیشنهاد من راه اندازی تحریریه مسجدی است تا بچه‌های مسجد خودشان محصول تولید کنند، حتی خودشان مخاطب پیدا کنند، فکر میکنم باید به سمت مدلهای روایتگری برویم و برای نوجوانان در این قالب تولید محتوا کنیم.

پاسخ به سه پرسش اساسی در رابطه با رسانه ها و مساجد

در ادامه «محمدرضا اسدزاده» سردبیر نشریه خیمه نیز طی سخنانی اظهار کرد: باید به چند نکته در راستای بهره‌برداری از شبکه کانون‌های مساجد و ارتباط با رسانه توجه کرد؛ نخست اینکه سامانه بچه‌های مسجد که متشکل از اعضای کانونهای مساجد است تا چه اندازه کارایی برای تولیدات حرفه ای رسانه ای داشته اند؟ دوم اینکه تولیدات کانون های مساجد چقدر در فضای رسانه های مکتوب و انلاین بخش خصوصی، عرضه می شوند؟ چنانکه نباید فقط این تولیدات در رسانه های صرفا دولتی خاص، محصور بمانند و سوم اینکه شبکه عاملان مساجد چقدر با عاملان رسانه ها مرتبط هستند؟

وی افزود: با نگاه ضرورت شناسی و آسیب شناسانه باید گفت که در این سه حوزه، این سه گونه ارتباط قطع است؛ در یک ارتباط فعال، نیاز است که برای تولیدات شبکه کانون های مساجد از قبیل تولید عکس حرفه ای از مساجد یا تولید طرح گرافیکی با موضوعات مسجد محور، برنامه ریزی عملگرایانه شود تا در نتیجه این تولیدات در خروجی رسانه ها و سرچ گوگل دیده و دریافت شود.

در بخش پایانی «مهدی توکلیان» دبیر شورای مشورتی رسانه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ابراز امیدواری کرد: باید این شبکه ها و ظرفیت‌ها، پیوستگی با یکدیگر داشته باشند تا بتوانیم از ظرفیت حداکثری استفاده کنیم.