دل نوشته یک مدیر فرهنگی در آستانه تشییع رهبر شهید؛ دلمان تنگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیلی معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و از مدیران اسبق تئاتر با انتشار دل نوشته ای از حال و هوای این روزهای ایران در آستانه تشییع آقای شهید ایران سخن گفت.

در دل نوشته حمید نیلی آمده است:

هرچه می‌گذرد و به روز تشییع نزدیک‌تر می‌شویم، اضطراب تمام وجودم را فرا می‌گیرد. نفس‌هایم به شماره می‌افتد و دلتنگی، بیش از همیشه، بر جانم لرزه می‌اندازد.

با تو بزرگ شدیم، قد کشیدیم و جان گرفتیم؛ حال چگونه رفتنت از تهران را باور کنیم؟ چگونه باور کنیم که دیگر روضه‌های فاطمیه و محرم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار نخواهد شد؟

دلمان تنگ می‌شود؛ برای افطاری‌های ماه رمضان، برای تیتر خبر ساعت ۱۴، برای دیدارهای مداحان و همه‌ دیدارهایی که لبخندت جان می داد. برای نماز عید فطر؛ همان نمازی که با حضور تو رنگ دیگری داشت. برای سفرهای استانی، برای آن استقبال‌های عاشقانه، برای لبخندهای آرام و پدرانه‌ات میان جمعیت، و برای نگاه‌هایی که به دل‌ها آرامش می‌داد.

دلمان تنگ می‌شود برای تمام درخت‌هایی که در ۳۷ سال کاشتی؛ و امان از آن حیاط که امروز به تلی از خاک بدل شده است.

و چه تلخ که حسینیه امام خمینی (ره)، همان مکانی که سال‌ها مأمن دل‌های عاشق بود، زیر آوار موشک‌های ترامپ ویران شد؛ دیوارهایی که صدای روضه و ذکر اهل‌بیت (ع) را در خود حفظ کرده بودند، امروز خاموش و زخمی، در میان خاک و دود ایستاده‌اند. رفتن بعضی آدم‌ها، تنها رفتن یک نفر نیست؛ انگار بخشی از خاطرات یک نسل، بخشی از آرامش یک شهر و بخشی از تکیه‌گاه دل‌ها را با خود می‌برند.

تهران، این روزها غریب‌تر از همیشه است؛ کوچه‌ها همان کوچه‌ها هستند، حسینیه همان حسینیه است؛ اما زخمی، خاموش و بی‌صدا. و انگار روحی از این شهر رخت بسته است.

و ما مانده‌ایم با بغضی که فرو نمی‌نشیند، با چشمانی که هنوز به در خیره می‌مانند، و با دلی که نمی‌تواند باور کند دورانی به پایان رسیده است. اما شاید رسم مردان بزرگ همین باشد؛ که پس از رفتن نیز، در قلب مردم بمانند، در خاطره‌ها نفس بکشند و در دعاهای شبانه، نامشان آرام‌آرام تکرار شود.