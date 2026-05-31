۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

نظامیان و جنگنده‌های ایتالیا به رومانی اعزام می‌شوند

ایتالیا ۱۰۰ نظامی و چندین جت جنگنده را به بهانه مقابله با تهدیدات احتمالی از جانب روسیه به این کشور عضو ناتو اعزام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش خبرگزاری «لا رپوبلیکا»، ایتالیا حدود ۱۰۰ نظامی و چندین جت جنگنده را به عنوان بخشی از آموزش نیروهای رومانیایی به این کشور اعزام خواهد کرد.

انتظار می‌ رود این عملیات از ۱۵ ژوئن آغاز شود و به مدت یک ماه نیز ادامه داشته باشد.

این عملیات با ماموریت معمول پلیس هوایی ناتو متفاوت خواهد بود و در پایگاه هوایی میهایل کوگالنیچانو در کنستانتا انجام خواهد شد.

ادعا شده است که نیروهای رومانیایی برای سرنگونی پهپادها آموزش خواهند دید.

این ماموریت با جت‌ های جنگنده همراه خواهد بود و شامل پهپادهایی خواهد بود که در رهگیری های پهپادی تخصص دارند.

این ماموریت به بهانه حادثه‌ای که در ۲۹ مه در شهر گالاتی رومانی رخ داد، انجام می‌شود.

این در حالیست که جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس پیشتر در واکنش به حادثه پهپادی در رومانی اعلام کرده بود: نیروی هوایی انگلیس برای کمک به ناتو در مأموریت گشت‌زنی هوایی، جنگنده‌های خود را در رومانی مستقر کرده است.

بر اساس ادعاهای منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، اخیرا یک فروند پهپاد ساخت روسیه که در حال حمله به اهدافی در خاک اوکراین نزدیک مرز این کشور بود، وارد حریم هوایی رومانی شده و به یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه در شهر گالاتی (Galați) در شرق رومانی برخورد کرده بود.

