۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

استقرار جنگنده‌های انگلیس در رومانی

وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد در چارچوب کمک به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، جنگنده‌های این کشور در رومانی مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس در واکنش به حادثه پهپادی در رومانی اعلام کرد: نیروی هوایی انگلیس برای کمک به ناتو در مأموریت گشت‌زنی هوایی، جنگنده‌های خود را در رومانی مستقر کرده است.

وی همچنین تاکید کرد که این کشور در صورت نیاز، با همکاری مارک روته، دبیرکل ناتو حضور نظامی خود را در رومانی تقویت خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، اخیرا یک فروند پهپاد ساخت روسیه که در حال انجام حمله به اهدافی در خاک اوکراین در نزدیکی مرز این کشور بود، وارد حریم هوایی رومانی شده و به یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه در شهر گالاتی (Galați) در شرق رومانی برخورد کرد.

