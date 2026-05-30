سناتور روس: شاید حادثه پهپادی رومانی، اقدامی عمدی از سوی اوکراین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر جباروف، سناتور روس گفت: بعید نیست حادثه پهپادی در شرق رومانی یک اقدام تحریک‌ آمیز عمدی از سوی اوکراین باشد که چند هدف را دنبال می‌کند. در عین حال، نمایندگان اتحادیه اروپا و ناتو بدون ارائه هیچ مدرکی، روسیه را مسئول این حادثه معرفی می‌کنند.

این سناتور روس سپس اضافه کرد: سیاستمداران اروپایی باید از عقل سلیم بهره گرفته و از خود سئوال کنند که مسکو چرا باید به رومانی پهپاد بفرستد. هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد.

ولادیمیر جباروف، در ادامه افزود: بعد از انجام این تحقیقات چیزهای زیادی روشن خواهد شد، همانطور که پیش از این ثابت شده است که پهپادهای اوکراینی در حوادث مشابه در کشورهای اروپایی نقش داشته‌اند.

نیکوشور دان رئیس جمهور رومانی روز گذشته در پیامی ویدئویی گفت: روسیه مسئولیت کامل این حادثه را بر عهده دارد... . با توجه به این وضعیت، کنسول کل فدراسیون روسیه در کنستانتا به عنوان شخص نامطلوب اعلام شده و کنسولگری کل فدراسیون روسیه در کنستانتا تعطیل خواهد شد.

پیش از این، وزارت دفاع رومانی اعلام کرده بود که یک پهپاد روسی در شهر گالاتی واقع در نزدیکی مرز اوکراین، با یک ساختمان مسکونی در خاک این کشور برخورد کرده است.

وزارت خارجه رومانی نیز در بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد: ما به شدت این وضعیت را که نشان‌دهنده تشدید تنش از سوی فدراسیون روسیه است، محکوم می‌کنیم.