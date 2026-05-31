به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله نوری همدانی در این اطلاعیه آمدهاست: در پی انتشار برخی کلیپها و تصاویر در شبکههای اجتماعی درباره فتوای این مرجع تقلید، به اطلاع میرساند مواضع معظمله تنها از طریق درگاههای رسمی وابسته به دفتر ایشان و رسانههای معتبر منتشر میشود و فتاوای معظمله باید ممهور به مهر ایشان باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار و سندیت است.
گفتنی است روز گذشته نیز در اطلاعیهای از سوی دفتر آیت الله نوری همدانی آمده بود: اخیراً متنی در فضای مجازی با عنوان «فتوای جدید از حضرت آیت الله نوری همدانی» منتشر شده و آن را به این مرجع تقلید نسبت می دهند در حالی که صدور چنین فتوایی از سوی معظم له صحت ندارد و ایشان چنین مطلبی را بیان نکردهاند.
اطلاعیه مذکور ادامه یافته بود: گفتنی است؛ بدخواهان و معاندان با انتشار مطلبی جعلی در فضای مجازی و نسبت دادن آن به حضرت آیت الله نوری همدانی، آوردهاند «اگر پدر و سرپرست خانواده نمیتواند کودکان خود را رزق دهد جایز است اطعمه و اشربه از مغازه و یا بازار بدون اجازه صاحب آن بردارد و لیکن بر او واجب است که هر وقت توانست فورا آن را به صاحب مغازه برگرداند»؛ این فتوا جعلی است و دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی آن را قویاً تکذیب کردهاست.
قم - دفتر آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در اطلاعیهای اعلام کرد که مواضع این مرجع تقلید تنها از طریق درگاههای رسمی وابسته به دفتر ایشان و رسانههای معتبر منتشر میشود.
