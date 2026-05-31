به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان اظهار کرد: صادرکنندگان خراسان جنوبی با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار اقتصادی، نقش مهمی در حفظ اشتغال، تولید و رونق اقتصادی استان داشته‌اند و این تلاش‌ها نیازمند حمایت جدی‌تر است.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی افزود: بخشی از مسائل حوزه صادرات، به‌ویژه در زمینه تعهدات ارزی و مبادلات مالی با کشورهای همسایه، از موضوعات کلان و ملی محسوب می‌شود و رفع آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کشور و همراهی دستگاه‌های مسئول است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ظرفیت‌های مهمی در حوزه تجارت با افغانستان برخوردار است، گفت: همجواری استان با افغانستان فرصت مناسبی برای توسعه صادرات و افزایش تعاملات تجاری فراهم کرده و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.

هاشمی همچنین از پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری قدردانی کرد و ادامه داد: مدیریت ارشد استان توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دارد و این همراهی می‌تواند روند حل مسائل را تسریع کند.

وی با تأکید بر اینکه دغدغه‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در این نشست به‌صورت جدی دنبال خواهد شد، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از طریق مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه کاهش موانع و حل مشکلات صادرکنندگان فراهم شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی از مسائل مطرح شده از سوی تجار و صادرکنندگان نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر است و آمادگی داریم این موضوعات را با مستندات کامل‌تر در سطح ملی پیگیری کنیم.

هاشمی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه استان گفت: فعالان اقتصادی خراسان جنوبی در سال‌های گذشته، علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌ها، نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان ایفا کرده‌اند و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری نمایندگان مجلس، استانداری، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، مسیر رفع موانع صادراتی و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان هموار شود.