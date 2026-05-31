به گزارش خبرگزاری مهر، با راهاندازی ایستگاههای جمرات، مظله و اجیاد، چرخه خدمات حملونقل درونشهری زائران ایرانی در مکه مکرمه به طور کامل از سر گرفته شد. پس از آغاز فعالیت ایستگاه کُدی به عنوان نخستین ایستگاه فعالشده پس از ایام تشریق، ناوگان نقل درونشهری از دقایقی قبل در ایستگاههای جمرات و مظله نیز مستقر شد و خدماترسانی به زائران آغاز گردید.
همچنین با ورود ناوگان حملونقل به ایستگاه اجیاد، بازگشایی تمامی ایستگاههای پیشبینیشده برای انتقال زائران میان هتلها و مسجدالحرام تکمیل شد و مرحله دوم خدمات حملونقل درونشهری به صورت کامل وارد مدار بهرهبرداری شد.
خدمات این ایستگاهها از هشتم ذیالحجه و همزمان با آغاز عملیات انتقال زائران به مشاعر مقدسه متوقف شده بود تا تمامی ظرفیتهای حملونقل در خدمت اجرای عملیات ایام تشریق قرار گیرد. اکنون با پایان این مرحله از مناسک حج، خدمات انتقال زائران در تمامی مسیرهای پیشبینیشده به حالت عادی بازگشته است.
