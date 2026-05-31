به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان ایام تشریق و بازگشت حجاج ایرانی از مشاعر مقدسه، روند بازگشایی تدریجی ایستگاههای حملونقل درونشهری زائران در مکه آغاز شد و ایستگاه کُدی از ساعت ۱۳ امروز فعالیت خود را از سر گرفت.
خدمات این ایستگاهها از هشتم ذیالحجه و همزمان با آغاز عملیات انتقال زائران به عرفات، مشعر و منا متوقف شده بود تا تمامی ظرفیتهای حملونقل در خدمت اجرای مناسک حج قرار گیرد.
اکنون با پایان این مرحله، بازگشت تدریجی خدمات انتقال زائران میان هتلها و مسجدالحرام در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، ایستگاه کُدی به عنوان نخستین ایستگاه فعال شده و پیگیریها برای راهاندازی ایستگاههای اجیاد و جمرات نیز ادامه دارد. سایر ایستگاهها نیز به تدریج و پس از آمادهسازی، فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
