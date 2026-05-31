مبارزه با «آفت سن» در ۱۷۷ هزار هکتار از اراضی گندم و جو لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد گیاهپزشکی که با محوریت «سن غلات»، اظهار داشت: یکی از وظایف و مأموریتهای ما در بخش کشاورزی، مبارزه با علفهای هرز و آفات در سطح مزارع گندم، جو و کلزا است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: در سطح استان ۶۹ شبکه مراقبت پیشآگاهی با عضویت ۴۰۰ نفر از کارشناسان بخش کشاورزی تشکیل شده است. بدینوسیله کل مزارع بهگونهای رصد میشوند که هر جا بیماری، آفات و علفهای هرز مشاهده شود توسط کارشناسان به کشاورزان منتقل و مبارزه با آن شروع میشود.
صیادی با اشاره به اینکه «آفت سن» در کاهش کیفی و کمی محصول تأثیرگذار است، بیان کرد: در این راستا تا کنون در سطح ۱۷۷ هزار هکتار از اراضی گندم و جو علیه «آفت سن» که آفت بسیار خطرناکی است مبارزه شده است. همچنین تاکنون در سطحی حدود ۳۰۰ هزار هکتار با علفهای هرز گندم، جو و کلزا مبارزه شده است که این اقدامات منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در سطح مزارع خواهد شد.
وی عنوان کرد: سالهای گذشته ما در موضوع «سنزدگی» وضعیت خوبی نداشتیم، اما امسال با تحویل گندمهای مرغوب و باکیفیت، رتبه خوبی را کسب خواهیم کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه مهمترین هدف ما پشتیبانی از تأمین غذای مردم و امنیت ملی کشور تابع امنیت غذایی است، افزود: وظایف ما در سه حوزه ساخت و بهسازی زیرساختهای کشاورزی، تأمین نهادهها و آموزش و ترویج خلاصه میشود.
صیادی، ادامه داد: هر زمان ما بتوانیم ضریب نفوذ دانش را در مزرعه، عرصه و بین کشاورزان افزایش دهیم، قطعاً به مأموریت و وظایف خود به نحو مطلوب عمل کردهایم که به دنبال آن رضایت خدا و مردم و در نهایت تأمین امنیت غذایی کسب خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت مسئله امنیت غذایی، گفت: رهبر شهید بهدرستی بارها به این موضوع اشاره کردند که مسئلهٔ درجه یک کشور ما در حال حاضر امنیت غذایی است و نبایست هیچکس از آن غافل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: در شرایطی که ساختمان ستاد هدف دشمن قرار گرفت و شرایط سختی را میگذرانیم، همکاران ما کار را تعطیل نکردند و با دلسوزی به وظایف خود میپردازند، انتظار ما از همکاران این است که با همین وحدت و همدلی به هدف نهایی برسیم.
نظر شما