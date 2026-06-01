خبرگزاری مهر،گروه استانها:در حالی که برداشت محصولی حیاتی و استراتژیک همچون گندم، که شالوده امنیت غذایی کشور را تشکیل میدهد، در نقاط مختلف ایران در جریان است، جامعه کشاورزان با چالشهای جدی در زمینه دریافت مطالبات خود دست و پنجه نرم میکنند، این وضعیت به ویژه در استانهایی مانند گلستان که یکی از قطبهای مهم تولید گندم به شمار میرود، اهمیت دوچندانی یافته است.
در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی گرگان، نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جزئیات آخرین نشستهای مشترک مجلس و دولت در حوزه خرید تضمینی گندم، بر لزوم شفافسازی نرخ این محصول استراتژیک و رفع دغدغههای معیشتی کشاورزان تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی با درک اهمیت موضوع، تمام توان خود را برای حضور فعال در فرآیند قیمتگذاری به کار گرفته است تا نرخ تعیینشده، علاوه بر واقعگرایی، منافع تولیدکنندگان را در شرایط نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهادهها تأمین کند.
عبدالغفور امانزاده در خصوص حواشی پیشآمده پیرامون قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید پس از قیمتگذاری اولیه، موضوعِ جایزه خوشحسابی یا مابهالتفاوت نرخ گندم در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در جلسات مشترک با وزیر جهاد کشاورزی، بر لزوم عبور از نرخهای مبهم تأکید شد و در نهایت میانگین قیمتی در محدوده ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ مبنا برای رفع نگرانی کشاورزان مورد توافق قرار گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به نشست تخصصی با سازمان برنامه و بودجه جهت تأمین اعتبار پرداختها افزود: با مسولان مرتبط موضوع تفکیک اعتبارات گندم از یارانههای کود و بذر برای تسهیل در روند پرداختها مطرح شده است در واقع با تخصیص ۴۸۵ همت اعتبار، پیشبینی میشود منابع لازم برای خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم تأمین شده باشد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عدد قابلقبولی برای حمایت از بخش کشاورزی است.
امانزاده با انتقاد از تأخیرهای موجود در واریز مطالبات، خاطرنشان کرد: اگرچه در سطوح عالی دولتی بر اولویت پرداخت پول کشاورزان تأکید شده، اما انتظار داریم این مصوبات هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
وی ادامه داد: ما در مجلس به عنوان ناظر بر اجرای این قانون، تا زمانی که آخرین ریال مطالبات گندمکاران به حساب آنها واریز نشود، این مطالبه را به صورت میدانی پیگیری خواهیم کرد.
تعلل در پرداخت مطالبات، تولید گندم را تهدید میکند
در ادامه این نشست مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران، نسبت به کاهش چشمگیر تحویل گندم به دولت و بروز تنشهای اجتماعی هشدار داد و گفت: عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی، تولیدکنندگان را از تحویل محصول به مراکز دولتی بازداشته است.
علیقلی ایمانی با بیان اینکه در مقایسه با سال گذشته، شاهد کاهش قابل توجهی در خرید گندم توسط دولت هستیم؛افزود: دلیل اصلی این امر، ناتوانی دولت در عمل به تعهدات مالی خود است و این وضعیت باعث شده کشاورز ترجیح دهد گندم خود را به دولت تحویل ندهد، علیرغم اینکه امسال سطح کشت و عملکرد گندم به دلیل بارشهای خوب، در استانهای مختلف رضایتبخش بوده است.
وی در خصوص حجم مطالبات انباشته شده گفت: از ابتدای فصل برداشت در فروردینماه تاکنون، کشاورزان حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دارند، همین امروز صبح با همکارانم در سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان که در خط مقدم برداشت هستند، صحبت کردم و اعلام کردند هنوز ریالی بابت گندم تحویلی دریافت نکردهایم.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از رویکرد تأمین اعتبار، افزود: با وجود اینکه مجلس بودجه سنواتی مناسبی را برای خرید گندم تصویب کرده است، به نظر میرسد این منابع پیش از ورود گندم به سیلوها باید مشخص و تأمین شوند؛ نباید منتظر ماند تا گندم در سیلوها دپو شود و سپس به فکر تأمین منابع افتاد.
ایمانی به مشکلات ناشی از این تأخیر اشاره کرد و گفت: کشاورزی که در هفتم فروردین گندم خود را تحویل داده، حال با گذشت بیش از دو ماه از زمان مقرر، هنوز در انتظار دریافت وجه است، این وجه نه تنها برای جبران هزینههای تولید، بلکه برای بازپرداخت وامها و خرید نهادههای بعدی حیاتی است.
وی ادامه داد:ما مکاتبات متعددی با کمیسیون کشاورزی، رئیس جمهور و حتی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی داشتهایم و با سازمان برنامه و بودجه نیز صحبت کردهایم، اما متأسفانه تاکنون اتفاق خاصی برای پرداخت بهای گندم نیفتاده است لذا از نمایندگان و استاندار گلستان که استانی با کشت دوم مهم است، انتظار داریم این موضوع را جدیتر پیگیری کنند، چرا که این تأخیرها به تولید و معیشت کشاورزان صدمه زده و احتمال بروز تنشهای اجتماعی را افزایش میدهد.
تولید گندم گلستان از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن فراتر خواهد رفت
در ادامه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تشریح وضعیت تولید محصولات کشاورزی در فصل زراعی جاری، از پیشبینی تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در استان خبر داد و گفت: با وجود چالشهایی نظیر تغییرات اقلیمی و خسارت پرندگان به مزارع کلزا، بخش کشاورزی استان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد.
علی اکبر مهقانی با اشاره به برنامه تولید ۶۰ هزار هکتار کلزا در ابتدای فصل زراعی گفت: تمام تدارکات لازم از جمله بذر و نهاده ها فراهم شده بود و حتی در حدود ۵۸ هزار هکتار از مزارع، با کشاورزان قرارداد بسته شده و بذر نیز در اختیار کشاورزان قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: متأسفانه در ابتدای فصل زراعی، شاهد تغییرات آب و هوایی و حوادث جوی بودیم که الگوی کشت استان را ناگزیر با تغییراتی روبرو ساخت بنابراین مجبور شدیم بخشی از کشتهای جایگزین را انجام دهیم و برخی محصولات را فراتر از سطح الگوی کشت ابلاغی استان کشت کنیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۷ هزار هکتار از مزارع کلزا باقی مانده است، اضافه کرد: از این میزان، ۵۰ هکتار کلزا قرارداد بسته شده بود که برخی کشاورزان پس از کشت، متحمل خسارت شدند، در ادامه نیز شرایط جوی و خسارت شدید پرندگان، روند کشت را با مشکل مواجه کرد و این در حالی است که کلزا اولین و تنها محصول سبزی است که در این فصل در مزرعه وجود دارد و جمعیت پرندگان متأسفانه به همین محصول خسارت وارد میکند.
توسعه کشت گندم و وضعیت مناسب تولید
مهقانی با اشاره به چالشهای موجود در کشت کلزا، از افزایش سطح زیر کشت گندم خبر داد و گفت: الگوی کشت ما در حوزه گندم افزایش یافت و تمام سطوحی که از کشت کلزا آزاد شد، به کشت گندم اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: در مجموع ۴۶۰ هزار هکتار گندم در استان کشت شد که خوشبختانه تا به امروز وضعیت مزارع گندم بسیار مناسب است، هرچند به صورت نقطهای شاهد خساراتی نظیر سیل در رامیان و آزادشهر و همچنین تگرگ در گنبد بودیم، اما پیشبینی ما برای خرید تضمینی گندم همچنان همان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و با توجه به وضعیت موجود، امیدواریم از این عدد نیز در حوزه تولید فراتر رویم.
وضعیت خرید و فروش کلزا و اطمینان از پرداخت وجوه
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان در خصوص وضعیت خرید و فروش کلزا، گفت:با ورود بخش خصوصی به عرصه خرید کلزا، تا دو روز گذشته حدود ۳۳ هزار تن کلزا در مکانهای رسمی خریداری شده است، آمارهایی نیز از خروج بار از استان با قیمتهای رقابتی بین ۱۱۰ تا ۱۱۸ هزار تومان در دست داریم، با توجه به گفتگوها، قیمتها تا ۱۲۰ هزار تومان نیز مطرح است و اطمینان داریم که هیچ مشکلی در خصوص پرداخت وجوه به کشاورزان وجود نخواهد داشت، مگر در مواردی که محصولات به دلالان یا افراد غیرمعتبر تحویل داده شده باشد.
مهقانی با تأکید بر اهمیت انتخاب محصولات اقتصادی و همچنین محدودیتهای کشت در برخی اراضی استان، خاطرنشان کرد: کشاورزان اولین تصمیم خود را بر اساس صرفه اقتصادی اتخاذ میکنند، اما واقعیت این است که در برخی از اراضی، تنها امکان کشت محصول خاصی وجود دارد.
در شرایطی که گلستان با پیشبینی تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند، تداوم حمایت از گندمکاران بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
کارشناسان و مسئولان حاضر در این نشست بر این باورند که تعیین تکلیف نهایی نرخ خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، نه تنها موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان و حفظ پایداری تولید خواهد شد، بلکه از بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در مناطق کشاورزی نیز جلوگیری میکند.
از این رو، شفافسازی قیمت گندم و تسریع در پرداخت مطالبات، مطالبهای جدی و اجتنابناپذیر برای جامعه کشاورزی گلستان و دیگر استانهای تولیدکننده کشور محسوب میشود.
