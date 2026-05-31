خرید ۲ برابری محصول گندم در لرستان؛ برداشت ۷۰۰ هزار تن جو و گندم

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در حاشیه مراسم آغازین برداشت محصولات استراتژیک «گندم، جو، کلزا» در لرستان، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود از سطح اراضی استان، ۵۵۰ هزار تن گندم و ۱۵۰ هزار تن جو برداشت شود.

وی گفت: از کل سطوح تحت کشت گندم آبی و دیم در استان، ۲۳۲ هزار هکتار تحت کشت دیم و ۴۸ هزار هکتار تحت کشت آبی است که از این میزان پیش‌بینی می‌شود ۵۵۰ هزار تن گندم برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به سطوح تحت کشت جو در استان، افزود: علاوه بر این هفت هزار هکتار از اراضی تحت کشت جو آبی و ۱۰۶ هزار هکتار تحت کشت جو دیم است که از این میزان پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار تن جو برداشت شود.

صیادی، تصریح کرد: باتوجه‌به شروع فصل برداشت در استان لرستان در مجموع هزار و ۵۰۰ کمباین، کار برداشت محصولات را انجام خواهند داد که از این میزان حدود ۵۰۰ دستگاه مختص به استان لرستان و مابقی غیربومی و مهاجر هستند که برای برداشت این محصول استراتژیک به ما کمک می‌کنند.

وی با تأکید بر این‌که پیگیری دسترنج کشاورزان و گندم تحویل شده به سیلوها جهت پرداخت دستمزد گندم‌کاران از وظایف ماست، بیان کرد: ۵۰ مرکز خرید در سطح استان تجهیز شده و همه کارشناسان تشخیص و تطبیق در این مراکز خدمات مستقر شده‌اند؛ به‌نوعی کل عوامل خرید آمادهٔ خرید دسترنج کشاورزان عزیز هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به این‌که سال گذشته کل گندم خریداری شده از گندم‌کاران در سطح استان حدود ۲۲۰ هزار تن بود، ادامه داد: خوشبختانه امسال بیش از دوبرابر سال گذشته توسط مراکز خرید، گندم از کشاورزان خریداری و تحویل سیلوها و مراکز خرید خواهد شد.

صیادی ضمن تشریح دلایل افزایش تولید و برداشت گندم، تصریح کرد: باتوجه‌به این‌که ۷۸ درصد اراضی ما دیم است مهم‌ترین این دلایل بارندگی‌های بسیار خوب و مناسب امسال در سطح استان است. علاوه‌برآن تأمین به‌موقع بذر، تأمین و توزیع ۱۰۰ درصدی کود موردنیاز کشاورزان، آموزش‌های ترویجی و فنی در سطح مزارع توسط محققین و همکاران سازمان و همچنین رعایت تاریخ کشت و آبیاری، همگی عوامل تأثیرگذار بر افزایش تولید و برداشت گندم در سال جاری بودند.