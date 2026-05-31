به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در مراسم معرفی قهرمانان ورزش ایران با اشاره به عضویت ثریا آقایی در کمیته بین المللی گفت: ما در طول ۸۰ سالی که ایران عضو کمیته بین المللی المپیک بوده ما دو نفر عضو این کمیته داشته ایم که یکی قبل از انقلاب بوده و یکی هم آقای هاشمی طبا بعد از انقلاب بودند.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: با این حال بعد از سال ها این پست مجددا به ایران رسید که بسیار سخت بود اما کمیته بین المللی المپیک این را پذیرفت که خانم ثریا آقایی به عضویت این کمیته درآید.

محمود خسروی وفا خاطرنشان کرد: از تمام کسانی که زحمت کشیدند تا ورزش کشور رشد کند تشکر می کنم. قبل از ما هم مسئولان دیگری کار کرده اند. اما باید تاکید کنم تنها کسی که در دوران جنگ از ورزش دفاع کرد قائد شهید ایران اسلامی بود که همواره پشتیبان ورزشکاران بودند.

وی ادامه داد: ایشان همواره اخبار ورزشی را دنبال می کردند و هر چند وقت یک بار ورزشکاران کشورمان را مورد تفقد قرار می دادند و حمایت های ویژه ای از آنها داشتند.