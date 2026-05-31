به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله مرادی شامگاه یکشنبه در شورای قران، عترت و نماز کردستان، با اعلام آغاز به کار این کارگروه در استان اظهار کرد: در راستای اجرایی‌سازی نقشه راه اقامه نماز در وزارت آموزش و پرورش و به منظور افزایش اثربخشی برنامه‌های این حوزه، کارگروه مشترک استانی نماز نسل نو تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این کارگروه با هدف تسهیل، تسریع و تقویت روند اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی نماز ایجاد شده و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه تحقق هرچه بهتر اهداف تربیتی و دینی آموزش و پرورش را فراهم سازد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها در ترویج فرهنگ نماز گفت: تشکیل این کارگروه فرصتی برای انسجام‌بخشی به اقدامات، هماهنگی میان نهادهای مرتبط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است تا برنامه‌های حوزه نماز با کیفیت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.

مرادی در ادامه با اشاره به میزبانی استان کردستان از هشتمین اجلاسیه کشوری نماز دانش‌آموزی، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تعمیق و گسترش فرهنگ نماز در میان نسل نو دانست و اظهار داشت: با همراهی و مشارکت اعضای کارگروه، می‌توان زمینه اجرای برنامه‌هایی ماندگار و اثرگذار را فراهم کرد و گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای جایگاه نماز در میان دانش‌آموزان کشور برداشت.

وی تقویت باورهای دینی و اخلاقی دانش‌آموزان را از مهم‌ترین اهداف این اجلاسیه برشمرد و افزود: ارتقای کیفیت برنامه‌های نماز، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و ایجاد ارتباط مؤثر میان مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی از محورهای مهمی است که باید در برگزاری این رویداد ملی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کارگروه مشترک استانی نماز نسل نو با تأکید بر نقش تربیتی این اجلاسیه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی صرفاً یک رویداد مناسبتی نیست، بلکه اقدامی عملی در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در زندگی دانش‌آموزان به شمار می‌رود فرهنگی که باید از مدرسه آغاز شده و در خانواده و جامعه استمرار یابد.

مرادی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان، فرهنگیان، مربیان و خانواده‌ها، میزبانی کردستان از هشتمین اجلاسیه کشوری نماز دانش‌آموزی به نقطه عطفی در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در کشور تبدیل شود.