۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

استاندار قزوین: مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است

قزوین- استاندار قزوین گفت: احداث فضاهای آموزشی تنها ساخت یک ساختمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده و توسعه علمی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در آیین کلنگ‌زنی هنرستان ۱۲ کلاسه مهرگان که به نام «رهبر شهید» مزین خواهد شد، اظهار کرد: ما همچنان داغدار رهبر شهید انقلاب هستیم و جای خالی ایشان در کشور احساس می‌شود.

وی افزود: رهبر شهید بیش از ۷۰ سال از عمر خود را در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی، نظام و اسلام سپری کرد و در مقاطع مختلف پیش و پس از انقلاب نقش مهمی در هدایت کشور بر عهده داشت.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی بیان کرد: کلنگی که امروز برای احداث این هنرستان به زمین زده می‌شود، تنها آغاز ساخت یک فضای آموزشی نیست، بلکه پایه‌گذاری مسیری برای رشد، تربیت و توانمندسازی نسل‌های آینده کشور است.

وی خاطرنشان کرد: آینده ایران اسلامی در کلاس‌های درس و مدارس ساخته می‌شود و دانش‌آموزان امروز، مدیران، متخصصان و اندیشمندان فردای کشور خواهند بود.

نوذری با اشاره به نقش آموزش در اقتدار ملی تصریح کرد: قلمی که دانش‌آموزان در دست می‌گیرند، ابزار ساخت آینده کشور است و دانش و مهارت آنان پشتوانه پیشرفت، استقلال و قدرت ایران خواهد بود.

استاندار قزوین در پایان گفت: از دل همین مدارس، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، استعدادهای بزرگی شکوفا می‌شوند و شخصیت‌هایی پرورش می‌یابند که نقش‌آفرین آینده کشور خواهند بود.

