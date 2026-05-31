به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در آیین کلنگ‌زنی هنرستان ۱۲ کلاسه مهرگان که به نام «رهبر شهید» مزین خواهد شد، اظهار کرد: ما همچنان داغدار رهبر شهید انقلاب هستیم و جای خالی ایشان در کشور احساس می‌شود.

وی افزود: رهبر شهید بیش از ۷۰ سال از عمر خود را در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی، نظام و اسلام سپری کرد و در مقاطع مختلف پیش و پس از انقلاب نقش مهمی در هدایت کشور بر عهده داشت.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی بیان کرد: کلنگی که امروز برای احداث این هنرستان به زمین زده می‌شود، تنها آغاز ساخت یک فضای آموزشی نیست، بلکه پایه‌گذاری مسیری برای رشد، تربیت و توانمندسازی نسل‌های آینده کشور است.

وی خاطرنشان کرد: آینده ایران اسلامی در کلاس‌های درس و مدارس ساخته می‌شود و دانش‌آموزان امروز، مدیران، متخصصان و اندیشمندان فردای کشور خواهند بود.

نوذری با اشاره به نقش آموزش در اقتدار ملی تصریح کرد: قلمی که دانش‌آموزان در دست می‌گیرند، ابزار ساخت آینده کشور است و دانش و مهارت آنان پشتوانه پیشرفت، استقلال و قدرت ایران خواهد بود.

استاندار قزوین در پایان گفت: از دل همین مدارس، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، استعدادهای بزرگی شکوفا می‌شوند و شخصیت‌هایی پرورش می‌یابند که نقش‌آفرین آینده کشور خواهند بود.

