به گزارش خبرگزاری مهر، الهام دوراندیش اظهار کرد: ساعت ۱۳:۰۷ روز دهم خردادماه در پی اعلام گزارش غرق‌شدگی یک خانم در محدوده خیابان جهانگردی سورو، آمبولانس پایگاه اورژانس سورو بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه، فرد مصدوم را که توسط نجات‌غریق و افراد حاضر از آب خارج شده بود، تحویل گرفته و اقدامات درمانی اولیه را برای وی انجام دادند.

دوراندیش ادامه داد: این خانم ۶۳ ساله پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه روند درمان و بررسی‌های تخصصی‌تر به بیمارستان سیدالشهدا(ع) نیروی دریایی ارتش منتقل شد.

مسئول اورژانس بندرعباس با توجه به آغاز فصل گرما و افزایش حضور مردم در سواحل از شهروندان و مسافران خواست از شنا در مناطق ممنوعه و حادثه‌خیز خودداری کنند و مراقبت بیشتری از کودکان، سالمندان و افراد ناآشنا به فنون شنا داشته باشند.

وی همچنین راه‌اندازی پایگاه اورژانس سورو با حمایت خیرین سلامت را اقدامی مؤثر در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حوادث و افزایش شانس نجات مصدومان عنوان کرد.