به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خرمآباد در مراسم افتتاح سرای هوش مصنوعی در جهاد دانشگاهی لرستان، اظهار کرد: هوش مصنوعی ابزاری بسیار مؤثر در حوزههای مختلف است.
نورالدین درمنان ادامه داد: همچنین با استفاده از دادهها و هوش مصنوعی میتوان توانمندیهای گردشگری لرستان را به شکلی شایسته به جهان معرفی کرد.
وی با تقدیر از جهاد دانشگاهی بهعنوان یکی از نهادهای قابلاعتماد در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، افزود: امروز شاهد اتفاق مبارک افتتاح سرای هوش مصنوعی در لرستان هستیم؛ این مرکز سومین مرکز تخصصی در کشور است که امید میرود نقطه عطفی در توسعه متوازن استان باشد.
فرماندار خرمآباد با اعلام حمایت تمامقد از جوانان نخبه لرستان، تصریح کرد: لرستان با برخورداری از طبیعت بکر، میراثفرهنگی و تاریخی غنی و پتانسیلهای خاص در حوزه منابع طبیعی، هنوز به اهداف واقعی خود نرسیده است؛ چراکه نتوانسته آنگونه که شایسته است از ظرفیت نخبگانش برای توسعه همهجانبه بهره ببرد.
درمنان، تصریح کرد: جامعهای در مسیر توسعه قرار میگیرد که انسانهای توسعهیافته آن به میدان بیایند. ایران و جوانان ایرانی به لحاظ ضریب هوشی سرآمد جهان هستند. ما در جنگ رمضان و ۱۲ روزه، ایران را بهعنوان یک ابرقدرت به جهانیان نشان دادیم و این اقتدار مرهون وجود جوانان نخبه بود.
وی تأکید کرد: معتقدیم اراده جوانان ما قالب بر اراده جهان است. به همین منظور قصد داریم جلسهای با این جوانان نخبه برگزار کرده و شورای اداری شهرستان را برای حمایت همهجانبه از ایدهها و طرحهایشان پایکار بیاوریم تا بتوانیم نظام مسائل استان و شهرمان را باتکیهبر هوش مصنوعی و توان داخل حل کنیم.
