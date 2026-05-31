آزادراه حرم تا حرم در سمنان نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه با حضور در کارگاه اجرایی آزاد راه حرم تا حرم به منظور بررسی روند اجرای قطعه نخست به تسریع این پروژه تاکید کرد و افزود: موانع موجود باید رفع و کار در فاز اجرایی قرار گیرد.

وی طول این قطعه را ۳۰ کیلومتر خواند و ادامه داد: برای تکمیل این پروژه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه مسیر تامین اعتبار منابع هموار شده است، توضیح داد: اکنون تمرکز اصل بر آغاز عملیات اجرایی معطوف است.

کولیوند تملک اراضی و وجود برخی فعالیت های اقتصادی در مسیر اجرای طرح را از چالش های موجود خواند و ادامه داد: برای اجرای بدون تنش و با همراهی مردم نیاز به تعامل، گفتگو و جلب رضایت ذی نفعان محلی است.

وی با اشاره به اینکه حرم تا حرم محدوده استان سمنان ۱۱۴ کیلومتر طول دارد و در سه قطعه تعریف شده است، افزود: با حضور وزیر راه ۳۶ کیلومتر آن به بهره برداری رسید و برنامه ریزی برای ادامه مسیر در دستور کار است.