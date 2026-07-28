به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح سه شنبه در نشست مشترک با هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راهسازی استان، اظهار کرد: ضرورت تکمیل کریدورهای ارتباطی استان سمنان مورد تاکید است.

وی ادامه داد: تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز اجرای طرح‌های جدید، تعیین تکلیف فوری پروژه‌های راهبردی استان از جمله مواردی که نیازمند رسیدگی است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه در این نشست تأمین منابع مالی محور سمنان–فیروزکوه مشخص شد، توضیح داد: است اعتبار از محل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در پیوست قانون مولدسازی املاک وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

کولیوند ادامه داد: ۵۵ کیلومتر از محور دامغان–معلمان پس از طی مراحل قانونی وارد فرآیند مناقصه خواهد شد، ۱۵ کیلومتر از محور شاهرود–طرود به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و اعتبار تقاطع غیرهمسطح ایوانکی نیز از محل ماده ۵۶ قانون تأمین خواهد شد.

وی افزود: روند اجرای آزادراه حرم تا حرم نیز بررسی و مقرر شد قطعه دوم آزادراه گرمسار–سمنان به طول هشت کیلومتر در هفته دولت افتتاح شود همچنین دستورات لازم برای تأمین مالی ادامه اجرای این پروژه صادر شد.

استاندار سمنان از دیگر مصوبات این نشست را آغاز مطالعات فنی و اقتصادی امتداد آزادراه حرم تا حرم از سمنان تا شاهرود برشمرد و خاطر نشان کرد: این اقدامی که پس از تکمیل مطالعات، زمینه اخذ مجوزهای قانونی و تأمین منابع مالی اجرای پروژه را فراهم خواهد کرد.

وی با قدردانی از همراهی وزارت راه و شهرسازی، یادآور شد: تکمیل محورهای ارتباطی استان زمینه‌ساز ارتقای ایمنی، کاهش سوانح، توسعه سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه سمنان در کریدورهای ملی حمل‌ونقل است.