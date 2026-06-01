به گزارش خبرنگار مهر، حسین کارگر یکشنبه شب در همایش «به سوی غدیر» همزمان با اجتماع حماسی و پرشور مردم گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام این شهر اظهار کرد: ملت ایران در ماه‌های گذشته حماسه‌ای ماندگار خلق کرد و با حضور گسترده در صحنه، حمایت خود از دین، ولایت، رهبری و مکتب اهل‌بیت(ع) را به جهانیان نشان داد.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر افزود: این حضور عظیم مردمی یک معجزه الهی و جلوه‌ای از نصرت خداوند است که دشمنان را مأیوس و مستاصل و ناچار به تأمل کرد، ملت ایران با ایستادگی، تحمل سختی‌ها و مقاومت در برابر فشارها به عامل بازدارندگی در برابر توطئه‌های دشمنان تبدیل شد.

سردار کارگر با تبریک دهه امامت و ولایت، عید سعید غدیر خم را برترین عید امت اسلامی دانست و بیان کرد: خداوند متعال در روز غدیر، کمال دین، اتمام نعمت و رضایت خود از اسلام را اعلام کرد و از همین رو غدیر جایگاهی بی‌نظیر در میان همه مناسبت‌های اسلامی دارد.

وی ادامه داد: آنچه امروز از اقتدار، عزت و استقامت ملت ایران مشاهده می‌شود، ریشه در فرهنگ غدیر و عاشورا و اربعین دارد؛ فرهنگی که به انسان می‌آموزد در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کند و از مسیر حق عقب‌نشینی نکند.

سردار کارگر با اشاره به خطبه تاریخی غدیر خم تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در این واقعه عظیم، علاوه بر معرفی امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان جانشین خود، مسلمانان را موظف کرد و به همه ماموریت و فرمان داد تا پیام غدیر را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

وی تأکید کرد: امروز وظیفه همه دلدادگان اهل‌بیت(ع) است که فرهنگ غدیر را به درستی بشناسند و آن را نسل به نسل منتقل کنند و آنچه پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) درباره غدیر و خطبه غدیر فرموده‌اند برای جامعه تبیین شود.

سردار کارگر خاطرنشان کرد: پایداری ملت ایران در برابر هجمه‌های دشمنان و قدرت‌های جهانی، نتیجه پیوند عمیق مردم با مسجد، ولایت و مکتب اهل‌بیت(ع) و دین است و این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

وی در پایان برای تداوم عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران دعا کرد و خواستار گسترش هرچه بیشتر فرهنگ غدیر و ولایت در جامعه اسلامی شد.

همایش بزرگ به سوی از جمله برنامه های دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه که امسال همزمان با اجتماع بزرگ و حماسی مردمی در جوار یادمان شهدای گمنام گناوه با حضور اقشار مختلف مردم همراه با برنامه های مختلف از جمله اجرای سرود توسط گروه سرود موسسه قرآنی ریحانه النبی (ص) و مداحی و حماسه سرایی حاج علیرضا پولاد برگزار شد.

با آغاز دهه امامت و ولایت که از روز عرفه تا عید غدیر ادامه دارد برنامه های متنوع این دهه در شهرستان گناوه با شعار محوری امسال «غدیر، میثاق امت با ولایت» همزمان با سراسر کشور آغاز شده است که تا پایان این دهه تداوم خواهد داشت.