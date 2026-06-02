نمایش عشق و ارادت مردم به مولا علی در مهمانی غدیر؛ حضوری که اهمیت دارد

سیدمرتضی کاظمی‌ دینان مدیر شبکه رادیویی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک عید غدیر خم و بیان ضرورت حضور مردم در مهمانی کیلومتری غدیر عنوان کرد: با توجه به شرایط ویژه‌ای که امسال در مناسبت عید مبارک غدیر داریم و هم مناسبت ارتحال حضرت امام (ره) با این روز مصادف شده است، هم اینکه اولین سالی است که رهبر شهیدمان را در میانمان نداریم و هم یک جنگ ظالمانه را پشت سر گذاشته‌ایم یا به تعبیر دقیق‌تر در میانه آن هستیم، ضرورت حضور هرچه بیشتر و پرشورتر مردم در این مناسبت که عید ولایت است بسیار اهمیت دارد.

اهمیت حضور مردم در راهپیمایی غدیر

وی ادامه داد: به تعبیری، هرچه حضور مردمی بیشتر باشد، پایبندی مردم به مسئله ولایت و بیعت با رهبری جدید بیشتر نمایان می‌شود. این نشان می‌دهد که مردم پای اعتقاداتشان، ارزش‌هایشان، نظامشان و کشورشان حاضر هستند و در همه میادین همانطور که در این شب‌ها در تجمعات حاضر بودند، در این مناسبت بزرگ و ویژه هم حضور پیدا می‌کنند. بنده هم به سهم خودم و به عنوان یک عضو کوچک از فعالان رسانه‌ای کشور، از همه مردم دعوت می‌کنم که در این مناسبت بزرگ و تاریخی و در این شرایط ویژه کشور، ان‌شاءالله حضوری پررنگ داشته باشند.

برنامه‌های رادیو ایران در روز غدیر

کاظمی دینان با اشاره به برنامه‌های رادیو ایران در این روز اظهار کرد: در رادیو ایران که محوری‌ترین شبکه معاونت صدای جمهوری اسلامی و قدیمی‌ترین رسانه شنیداری کشور است، به عنوان رادیوی سراسری، تمهیدات ویژه‌ای برای دهه ولایت و امامت اندیشیده شده است. برنامه «وارثان غدیر» ویژه برنامه‌ای از محل راهپیمایی، در جایگاهی در خیابان ۱۲ فروردین برپا می‌شود و این برنامه به صورت زنده از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در روز عید غدیر با حضور گویندگان و بازیگران رادیو و در بخش‌های متنوع پخش می‌شود. برنامه «به افق آفتاب» نیز بازخوانی آیات کلیدی امامت و ولایت و ترجمه آن به زبان حکمرانی دینی است. این برنامه از ۶ خرداد شروع شده و تا ۱۵ خرداد ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برنامه «تا پای جان برای ایران» از ۹ خرداد تا ۱۵ خرداد، انعکاس حضور مردم در میادین و گرامیداشت ایام دهه امامت و ولایت است و نشان می‌دهد که ولایت‌مداری مردم ایران از گذشته تا به حال برقرار بوده و ادامه دارد و مردم ایران با جان و دل در این مسیر قدم بر می‌دارند. همچنین برنامه «نشانی» با محوریت ولایت و امامت و بر اساس فرمایشات رهبر شهید پخش می‌شود. برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر» هم در همین ایام و از ۹ تا ۱۳ خرداد، چهره‌های مردمی الگو را که با الهام از فرهنگ ولایت به مواسات و همدلی با مردم می‌پردازند و به یاری هموطنانشان می‌شتابند، معرفی می‌کند.

مدیر رادیو ایران ابراز کرد: برنامه پرمخاطب «ایرانشهر» با حضور استاد کمال همنشین، ضمن گرامیداشت دهه امامت و کرامت، به ترویج مواسات و همدلی در میان اقشار مختلف جامعه می‌پردازد. همینطور برنامه «بهار را می‌مانیم» صبح روز عید غدیر، ساعت ۱۱:۴۰، به مباحث مهدویت در نهج‌البلاغه می‌پردازد و نیز برنامه «پنجره رو به نور» به تبیین خطبه‌های حضرت امیر در نهج‌البلاغه و نکات کاربردی آن برای زندگی روزمره ما در حال حاضر می‌پردازد.

کاظمی دینان در پایان گفت: مجددا از همه دعوت می‌کنم تا با حضور پرشورشان در این مناسبت عزیز، هم عشق و ارادتشان را به مولا علی نشان بدهند و هم حضور جانانه خود را پای کار کشور، نظام، ارزش‌ها، اعتقاداتشان و ولایت به نمایش بگذارند.