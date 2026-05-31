به گزارش خبرنگار مهر، سردار مقداد فرمانی، در تجمع شبانه زائران و مجاوران در میدان شهدای مشهد، ضمن ادای احترام به مقام شهدا و امام راحل(ره)، از ایستادگی مردم در «۹۲ شبانه‌روز» حضور مستمر در میدان قدردانی کرد و این استمرار را نشانه‌ای از صبر و شکرگزاری مردم نسبت به «نعمت ولایت» دانست.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج با تأکید بر اینکه نگاه انقلاب اسلامی از آغاز «نگاهی تمدنی» بوده است، اظهار کرد: از سال ۱۳۴۲ که قیام امام خمینی(ره) آشکار شد، مسیر حرکت صرفاً مقطعی و کوتاه‌مدت نبود، بلکه هدف، ساخت یک هندسه کلان برای آینده امت اسلامی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به چارچوب «پنج‌گانه» تحقق تمدن نوین اسلامی، مراحل «انقلاب اسلامی»، «نظام اسلامی»، «دولت اسلامی» و «جامعه اسلامی» را تشریح کرد و افزود: برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی باید به‌ویژه در دو حوزه «دولت‌سازی» و «جامعه‌سازی» استقامت کرد.

فرمانی با بیان اینکه تحقق تمدن نوین اسلامی «کارگزار تمدنی» می‌خواهد، اظهار کرد: همه ارکان کشور از قوا تا نیروهای مسلح و دانشگاه‌ها، اگر نگاه تمدنی داشته باشند می‌توانند ضلع مهمی از این مسیر را شکل دهند.

وی همچنین جامعه اسلامی را «قاعده مستحکم تحقق تمدن» خواند و گفت: اجتماعاتی مانند این تجمع شبانه نشان می‌دهد مردم با انگیزه‌ای فراتر از مسائل روزمره در میدان حاضرند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری از مسیر «جنگ شناختی»، گفت: هدف دشمن ایجاد تردید، چنددستگی و زیر سؤال بردن گفتمان دینی، انقلابی و ملی است؛ اما مردم با تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، میدان را ترک نخواهند کرد.

وی تأکید کرد: بعثت و حرکت مردم محدود به میدان نظامی نیست و باید در ظرفیت‌های هویتی، انسانی، معنوی، علمی و فناوری نیز دنبال شود.

فرمانی با اشاره به توان بازدارندگی نیروهای مسلح، خطاب به مردم گفت: «ایمانتان مستحکم و دلتان قوی باشد» و افزود: نیروهای سپاه، ارتش، بسیج و بخش‌های مختلف دفاعی کشور آماده مقابله با هرگونه «قدم کج» دشمن هستند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج با تأکید بر «حق بودن وعده الهی» برای آینده جبهه حق، به آیات قرآن استناد کرد و تحقق تمدن نوین اسلامی و «طلوع خورشید عظمی» را در امتداد وعده الهی درباره پیشوایی مستضعفان دانست.