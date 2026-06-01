۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۴

ادعای کومله درباره حمله موشکی به مقر این گروه در اقلیم کردستان

حزب کومله شامگاه یکشنبه مدعی شد دفتر مرکزی این گروه در منطقه خلیفان واقع در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، هدف حمله ۲ موشک ایرانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، حزب کارگران کردستان ایران موسوم به کومله شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای ادعا کرد که دفتر مرکزی این گروه در دره آلانا واقع در منطقه خلیفان در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

بر اساس بیانیه‌ای که به خبرگزاری شفق نیوز رسیده، این گروه مدعی شده است: «مقر انجمن زحمتکشان کردستان (کومله) در دره آلانا، دقیقاً ساعت ۲۲:۴۰ شب هدف حمله دو موشک ایرانی قرار گرفت.»

این گروه همچنین مدعی شده است که از زمان آغاز درگیری ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و مقرهای آن بیش از ۸۱ بار با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند.

پیش‌تر نیز در ۱۹ مه، بنیاد امنیت اقلیم کردستان اعلام کرده بود که اردوگاه سورداش در استان سلیمانیه که محل اسکان شماری از پناهندگان کُرد مخالف ایران است، طی ۲۴ ساعت هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته، اما این حملات تلفاتی نداشته است.

همچنین یک منبع محلی پیش‌تر به شفق نیوز گفته بود که در ۱۰ مه، یک اردوگاه متعلق به احزاب کُرد مخالف ایران در دره آلانا با سه تا چهار موشک هدف قرار گرفته است.

اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کردستان عراق نیز در ۲۵ آوریل اعلام کرده بود که با وجود آتش‌بس میان آمریکا و ایران، حملات موشکی و هوایی به مناطق مختلف این منطقه از ماه فوریه تاکنون، ۲۰ کشته و ۱۲۳ زخمی بر جای گذاشته است.

