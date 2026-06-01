۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

فعال سیاسی عراقی: آمریکا قابل اعتماد نیست

یک فعال سیاسی عراقی به وجود پایگاه های نظامی ترکیه و آمریکا در این کشور و لزوم حل و فصل این موضوع اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علی الفتلاوی فعال سیاسی عراقی تاکید کرد، نمی توان به طرف آمریکایی اعتماد کرد چرا که آمریکا به تعهدات خود بر اساس توافقنامه های امنیتی با عراق عمل نکرده است.

وی اضافه کرد، بهترین نمونه در این خصوص عدم پایبندی آمریکا به مفاد توافق راهبردی با بغداد است.

الفتلاوی تصریح کرد، عراق همچنان با خطرات جدی در داخل و خارج مواجه است. ما شاهد حضور نظامی گسترده ترکیه و نقض حاکمیت کشور هستیم. برخی گزارشات به وجود ۱۸۳ پایگاه ترکیه در شمال عراق اشاره دارند.

وی گفت، همچنین تداوم وجود پایگاه های آمریکا در عراق از جمله ویتکوریا و الحریر باعث می شود نیروهای مقاومت سلاح خود را حفظ کنند تا این نگرانی های موجه و مشروع از بین برود.

