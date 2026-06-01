۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۵

پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت ولادت امام هادی (ع)

اسماعیل بقائی در پیامی در صفحه شخصی خود به مناسبت ولادت امام هادی (ع) نوشت: از کسی که بر او خشم گرفته‌ای، صفا و صمیمیت مخواه و از کسی که به او بدبین شده‌ای، انتظار خیرخواهی نداشته باش.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی به مناسبت ولادت امام هادی (ع) نوشت: لاتَطْلُبِ الصَّفا مِمَّنُ کَدَرْتَ علیه، و لا النُّصحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّکَ الیه (بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۷۰)

از کسی که بر او خشم گرفته‌ای، صفا و صمیمیت مخواه، و از کسی که به او بدبین شده‌ای، انتظار خیرخواهی نداشته باش.

سالروز ولادت امام علی النقی الهادی (ع) مبارک باد

