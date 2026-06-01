به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای میدانی خود از بنیاد خیریه روشنای امید به عنوان یکی از مراکز نگهداری و حمایت از کودکان و نوجوانان دختر بیسرپرست و فاقد سرپرست مؤثر بازدید کرد.
این مرکز غیردولتی که تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت میکند، مسئولیت نگهداری، آموزش و حمایت از دختران ۹ تا ۱۸ سال را بر عهده دارد و تلاش میکند علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، زمینه رشد آموزشی، مهارتی و اجتماعی آنان را نیز فراهم کند.
رئیسجمهور در جریان این بازدید، در فضایی صمیمی در میان کودکان و نوجوانان این مرکز حضور یافت و ضمن گفتوگو با آنان، از نزدیک در جریان وضعیت تحصیلی، فعالیتهای آموزشی، برنامههای فرهنگی و شرایط زندگی آنان قرار گرفت.
پزشکیان همچنین از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کرد و با ظرفیتهای آموزشی و مهارتآموزی ایجاد شده برای کودکان آشنا شد.
در این مرکز کارگاههای مختلف مهارتآموزی از جمله خیاطی و آموزشهای فنی و حرفهای دایر شده است که با هدف ارتقای توانمندیهای فردی، افزایش مهارتهای شغلی و آمادهسازی کودکان برای ورود مستقل به جامعه فعالیت میکنند.
رئیسجمهور در این بازدید با تأکید بر مسئولیت حاکمیت و جامعه در قبال کودکان بیسرپرست و فاقد سرپرست مؤثر، اظهار داشت: حمایت از این کودکان صرفاً یک وظیفه حمایتی یا رفاهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیتهای بنیادین نظام حکمرانی در حوزه عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تضمین فرصتهای برابر برای همه شهروندان است.
وی افزود: همه ما در قبال این فرزندان مسئول هستیم و باید شرایطی فراهم شود که آنان بتوانند با برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، آیندهای شایسته و امیدوارکننده برای خود رقم بزنند. در آموزههای دینی و فرهنگی ما نیز توجه به یتیمان و کودکان بیسرپرست از جایگاهی ویژه برخوردار است و قرآن کریم و ائمه معصومین (ع) بارها بر ضرورت رسیدگی به این گروه از فرزندان جامعه تأکید کردهاند.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه آموزش، علمآموزی و مهارتافزایی کودکان تحت حمایت، تصریح کرد: مهمترین وظیفه ما آن است که این کودکان را برای یک زندگی مستقل، مؤثر و عزتمند در جامعه آماده کنیم. این امر مستلزم برنامهریزی دقیق، مستمر و بلندمدت در حوزه آموزش، توانمندسازی و توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی آنان است.
پزشکیان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به دوره پس از خروج این نوجوانان از مراکز حمایتی و پس از رسیدن به سن قانونی تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین موضوعات در نظام حمایت اجتماعی، برنامهریزی برای دوران پس از ۱۸ سالگی است. باید سازوکارهایی طراحی شود که این نوجوانان پس از خروج از مراکز نگهداری بتوانند بهصورت پایدار وارد بازار کار، نظام آموزشی، نهادهای اجتماعی و ساختارهای رسمی جامعه شوند و مسیر زندگی مستقل خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهند.
رئیس جمهور توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی کودکان و نوجوانان تحت پوشش را از الزامات تحقق عدالت اجتماعی دانست و افزود: حمایت واقعی زمانی محقق میشود که افراد بتوانند با تکیه بر تواناییها و مهارتهای خود در جامعه نقشآفرینی کنند و به جای وابستگی، به شهروندانی توانمند، مولد و مؤثر تبدیل شوند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای تولیدی و مهارتی ایجاد شده در این مراکز، بر ضرورت حمایت عملی دستگاههای اجرایی از محصولات و تولیدات کودکان و نوجوانان تحت حمایت تأکید کرد و گفت: بخشهای دولتی و عمومی باید بخشی از نیازهای خود را از طریق خرید محصولات تولیدشده در کارگاههای مهارتآموزی این مراکز تأمین کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه، موجب تقویت خودباوری، توسعه مهارتهای شغلی و فراهم شدن زمینههای استقلال اقتصادی برای این فرزندان خواهد شد.
رئیسجمهور نقش خیرین، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای حمایتی را در تکمیل زنجیره حمایت اجتماعی از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار توسعه همکاری و همافزایی میان دولت، نهادهای مردمی و خیرین برای ایجاد فرصتهای بیشتر آموزشی، مهارتی و اشتغالآفرین برای این گروه از فرزندان کشور شد.
