در پی حمله پهپادی؛ رومانی کنسول روسیه را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱ ، نیکوشور دان رئیس جمهور رومانی در پیامی ویدئویی گفت: روسیه مسئولیت کامل این حادثه را بر عهده دارد... . با توجه به این وضعیت، کنسول کل فدراسیون روسیه در کنستانتا به عنوان شخص نامطلوب اعلام شده و کنسولگری کل فدراسیون روسیه در کنستانتا تعطیل خواهد شد.

پیش از این، وزارت دفاع رومانی اعلام کرده بود که یک پهپاد روسی در شهر گالاتی واقع در نزدیکی مرز اوکراین، با یک ساختمان مسکونی در خاک این کشور برخورد کرده است.

وزارت خارجه رومانی نیز در بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد: ما به شدت این وضعیت را که نشان‌دهنده تشدید تنش از سوی فدراسیون روسیه است، محکوم می‌کنیم.

در همین ارتباط ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز در گفت وگو با رادیو «فرانس اینتر» با اعلام احضار سفیر روسیه در این کشور اعلام کرد که پاریس از سفیر روسیه خواهد خواست تا در مورد حمله یک پهپاد روسی به یک ساختمان مسکونی در رومانی توضیح دهد.

وی افزود: در این حادثه پهپادی ما با یک اقدام غیرمسئولانه مواجه هستیم و این اولین بار نیست.

بارو در پایان تصریح کرد: تا به حال در چندین مورد، پهپادها و هواپیماهای روسی وارد حریم هوایی اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی، بامداد امروز یک فروند پهپاد ساخت روسیه که در حال انجام حمله به اهدافی در خاک اوکراین در نزدیکی مرز این کشور بود، وارد حریم هوایی رومانی شده و به یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه در شهر گالاتی (Galați) در شرق رومانی برخورد کرده است.