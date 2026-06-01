به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی یکشنبه شب در جشن میلاد امام هادی (ع) بیان کرد: روز عید غدیر ۸۰ عمل مستحب دارد که از جمله آنها پوشیدن لباس نو، اطعام دیگران و عطر زدن بوده و یکی از آداب این روز خواندن زیارت غدیریه است.

وی با ذکر روایتی از امام علی النقی (ع)، اظهار کرد: بر اساس این روایت مردم در دنیا بر اساس میزان اموالشان و در آخرت با اعمال سنجیده می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: باید از هم اکنون برای آخرت خود برنامه ریزی کنیم و از آن جای که کالای آخرت یعنی مغفرت در مسجد اعطا می شود، باید حضور بیشتری در مساجد داشته باشیم.

وی با اشاره به مأموریت ویژه امام هادی(ع) و ائمه رضوی که فرزندان سه گانه امام رضا (ع) هستند، افزود: اگر به پیام غدیر عمل می شد، امام حسین(ع) در محرم به شهادت نمی رسید و در این ماه عزاداری نمی کردیم.

حجت الاسلام سالاری تاکید کرد: امروز تجمعات خیابانی موجب افزایش اقتدار سیاسی ملت ایران شده است و باید همچون گذشته حضور پر رنگی در این تجمعات داشته باشیم.

گفتنی است؛ جشن میلاد امام هادی(ع) با حضور هیئت کفن پوشان که پرچم های ایران و مقاومت را در دست داشتند و بعد از عبور از چند خیابان به این مسجد رسیده بودند، ادامه یافت و شرکت کنندگان در این جشن به همراه هیئت کفن پوشان با گذشتن از چند خیابان در اجتماع میدان مادر بیرجند حضور پیدا کردند و با سردادن سرودهای حماسی، مراسم عقد زوج جوانی به مناسبت دهه امامت و ولایت و میلاد امام هادی (ع) انجام شد.