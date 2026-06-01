کشف ۸۰ میلیارد ریال تخلف در ۷۵۰۰ بازرسی از اصناف استان سمنان

حمیدرضا طحان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی و مصرفی خانواده‌های استان سمنان گفت: برخی افزایش قیمت‌ها در سطح استان سمنان به دلیل سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید به‌صورت کشوری در کارگروه تنظیم بازار کشور ابلاغ می‌شود و استان‌ها در آن دخل و تصرفی ندارند.

وی افزود: بحثی که اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های نظارتی استان سمنان دنبال می‌کنند، مقوله نظارت بر گران‌فروشی و تخلفات اصناف است که برای رفع گلایه‌مندی مردم استان صورت می‌گیرد.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی هفت هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، عمده‌فروشی، تولیدی و ... داشته‌ایم، گفت: این بازرسی‌ها به کشف ۶۵۷ مورد تخلف به ارزش ریالی ۸۰ میلیارد ریال منجر شده است.

طحان ابراز داشت: پرونده‌های این تخلفات به تعزیرات حکومتی ارسال شده تا با توجه به مصوبه سران قوا، چند برابر مقدار تخلفات، از سوی تعزیرات حکومتی برای اصناف متخلف جریمه صادر شود.

وی با بیان اینکه پلمب واحدهای متخلف در حوزه کالاهای اساسی اقدام دیگری بوده که از ابتدای سال تاکنون در استان سمنان صورت گرفته است، ادامه داد: این پلمب‌ها با نصب پارچه‌ها و بنرهای معرفی تخلف در شهرهای مختلف استان سمنان انجام شده است.

معاون نظارت و بازرسی صمت استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری چند انبار احتکار کالاهای اساسی نیز کشف و بالغ بر ۴۰ تن کالا از آنها ضبط شده است، گفت: در بین این کالاهای کشف شده می‌توان به روغن، برنج، چای، قند و شکر اشاره کرد. همچنین یک مورد کشف انبار کودهای شیمیایی احتکاری را داشتیم که ۱۰۰ تن کود را در خود نگهداری می‌کرد.

طحان با بیان اینکه رصد انبارها و اصناف در شهرهای استان سمنان در دستور کار بازرسان و تیم‌های بازرسی مشترک قرار دارد، بیان کرد: این کالاهای اساسی به‌صورت مستمر بازرسی می‌شوند تا بتوانیم از احتکار و گران‌فروشی کالاها جلوگیری کنیم.

وی گفت: مردم هم می‌توانند شکایات خود را با شماره ۱۲۴ اعلام کنند تا بازرسان ما در اسرع وقت به این شکایات از اصناف رسیدگی کنند. همچنین همین شماره با پسوند «دات آی‌آر» در قالب وب‌سایت نیز در خدمت مردم استان سمنان برای دریافت شکایات از اصناف متخلف است.