حکم قصاص قاتل «ایلیا» کودک ۹ ساله رشتی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم قصاص قاتل «ایلیا زادحسین» کودک ۹ ساله‌ای که پرونده قتل وی به یکی از تلخ‌ترین و دردناک‌ترین حوادث سال‌های اخیر کشور تبدیل شده بود، صبح امروز پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی مراجع قضایی اجرا شد.

ایلیا زادحسین ۱۶ مردادماه سال ۱۴۰۴ ناپدید شد و پس از دو روز جست‌وجوی گسترده، پیکر بی‌جان وی کشف شد.

بررسی‌های پلیسی و قضایی نشان داد این کودک پس از ربوده شدن مورد آزار قرار گرفته و سپس به قتل رسیده است.

پس از وقوع این جنایت، دستگاه‌های انتظامی و قضایی با قید فوریت وارد عمل شدند و متهم اصلی پرونده در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد. وی در جریان تحقیقات و بازجویی‌ها به ربایش، آزار و قتل این کودک اعتراف کرد.

پرونده با توجه به حساسیت موضوع و مطالبه عمومی برای برخورد قاطع با عامل این جنایت، در روندی ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از صدور حکم قصاص و طی مراحل قانونی، صبح امروز حکم اعدام وی اجرا شد.