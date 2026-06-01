بازنگری طرح جامع دهگلان با محور رفع مشکلات شهری

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان با موضوع بررسی بازنگری طرح جامع شهر دهگلان اظهار کرد: بازنگری طرح جامع فرصتی برای اصلاح برخی کاستیها و رفع مسائل اساسی شهر است و باید با رویکردی مسئلهمحور دنبال شود.
وی افزود: در این فرآیند باید منافع عمومی و نیازهای واقعی شهروندان مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت طرحی قابل اجرا و متناسب با آینده شهر تدوین شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه طرح جامع تنها برای تعیین ظرفیت جمعیتی شهر تهیه نمیشود، گفت: هدف از این طرحها ساماندهی روند توسعه شهری و پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان در افق زمانی مشخص است و به همین دلیل هر ۱۰ تا ۱۵ سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد.
حبیبی با اشاره به افق جمعیتی پیشبینیشده برای دهگلان تصریح کرد: بر اساس نرخ رشد جمعیت، جمعیت این شهر در افق سال ۱۴۱۹ به بیش از ۴۷ هزار نفر خواهد رسید و لازم است سرانهها و خدمات شهری متناسب با این جمعیت برنامهریزی شود.
وی ادامه داد: طرحی موفق خواهد بود که با واقعیتهای میدانی منطبق باشد و امکان اجرای آن در عمل وجود داشته باشد.
معاون عمرانی استاندار کردستان همچنین به مشکلات برخی اراضی بلاتکلیف در طرح پیشین اشاره کرد و افزود: ضروری است برای تعیین تکلیف این اراضی در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری شود.
حبیبی با تأکید بر نقش خدماتی دهگلان برای روستاهای اطراف گفت: بیش از ۱۰۰ روستای دارای سکنه از خدمات این شهر بهرهمند میشوند، از این رو در برنامهریزی فضایی و تعیین سرانههای خدماتی باید جمعیت روستایی مراجعهکننده نیز لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای کارشناسی و ارائه دیدگاه دستگاههای اجرایی، کلیات طرح بازنگری جامع شهر دهگلان در کارگروه امور زیربنایی استان به تصویب رسید و مقرر شد مشاور، سه الگوی پیشنهادی توسعه شهر را به شورای برنامهریزی استان ارائه کند.
