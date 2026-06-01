۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

ضلع شمالی خیابان پیروزی تعریض می‌شود

شهردار منطقه ۱۳ تهران، با اشاره به طرح تعریض خیابان پیروزی گفت: در حال پیگیری تملک تعدادی از املاک واقع در ضلع شمالی خیابان پیروزی برای تعریض این معبر هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحیم مرتضوی، با اعلام اینکه بیش از ۱۵ سال است که تعریض خیابان پیروزی متوقف شده است، اظهار کرد: در سالهای اخیر ضلع جنوبی این خیابان کاملاً تعریض شده اما در ضلع شمالی تملک ۲۲ پلاک در این سالها باقی مانده که به دنبال این هستیم که با توافق با مالکین، تملک را آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: برای بخشی از املاک به دلیل مسائل حقوقی مرتبط با این پلاک‌ها از طریق توافق و مباحث شهرسازی امکان توافق وجود ندارد و ناچار به اعمال ماده ۹ خواهیم بود.

مرتضوی در ادامه یادآور شد: درصدد هستیم که توافق با چند پلاک را انجام دهیم و تعریض معبر در این محدوده ولو اندک صورت بگیرد. ۱۵ سال توقف نشان دهنده موانع زیادی در این مسیر بوده و اگر بتوانیم پس از بیش از یک دهه حتی یک ملک را تملک و تخریب کنیم به معنای این است که تلاش‌های زیادی برای رفع موانع و خدمت‌رسانی به شهروندان در این منطقه صورت گرفته است.

کد مطلب 6846492
محدثه رمضانعلی

