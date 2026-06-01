  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۱

نماینده عراقی: حضور نظامی ترکیه در کشور نقض حاکمیت عراق است

نماینده عراقی: حضور نظامی ترکیه در کشور نقض حاکمیت عراق است

یک نماینده عراقی از حضور نظامی ترکیه در داخل خاک این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ثائر الکعبی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، تداوم حضور نظامی ترکیه در این کشور نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می رود. بهانه های مطرح شده در خصوص حمله به عناصر پ.ک.ک در خاک عراق از سوی ترکیه قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد، عراق حق دارد با حضور نظامی نامشروع خارجی مقابله کند. این موضوع نیازمند اتخاذ موضع قاطع از سوی دولت و اقدامات سیاسی فعال است.

الکعبی تصریح کرد، تداوم این اوضاع بر روی شرایط امنیتی و ثبات عراق تأثیر منفی می گذارد. دولت های گذشته نیز تا کنون نتوانسته اند این موضوع را حل کنند.

وی بیان کرد، محافظت از مرزها و مقابله با چالش های امنیتی مسئولیت حاکمیت است.

کد مطلب 6846494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اهداف بلند مدت دنبال ميشوند با نام هاى متفاوت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها