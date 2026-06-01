نماینده عراقی: حضور نظامی ترکیه در کشور نقض حاکمیت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ثائر الکعبی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، تداوم حضور نظامی ترکیه در این کشور نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می رود. بهانه های مطرح شده در خصوص حمله به عناصر پ.ک.ک در خاک عراق از سوی ترکیه قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد، عراق حق دارد با حضور نظامی نامشروع خارجی مقابله کند. این موضوع نیازمند اتخاذ موضع قاطع از سوی دولت و اقدامات سیاسی فعال است.

الکعبی تصریح کرد، تداوم این اوضاع بر روی شرایط امنیتی و ثبات عراق تأثیر منفی می گذارد. دولت های گذشته نیز تا کنون نتوانسته اند این موضوع را حل کنند.

وی بیان کرد، محافظت از مرزها و مقابله با چالش های امنیتی مسئولیت حاکمیت است.