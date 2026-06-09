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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

ستایش النجباء از ابتکار عمل ایران و یمن در برابر رژیم صهیونیستی

ستایش النجباء از ابتکار عمل ایران و یمن در برابر رژیم صهیونیستی

دبیرکل جنبش النجباء ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران و یمن در تنبیه رژیم صهیونیستی را ستود و گفت که با عوامل جزیره اپستین جز با منطق زور و سلاح نمی توان تعامل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق درود و احترام خود را به رهبری جمهوری اسلامی و قهرمانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت تنبیه رژیم جنایتکار صهیونیستی ابراز داشت.

وی همچنین ابتکار عمل سریع قهرمانان یمن که سیلی غافلگیرکننده‌ای به دشمن بود، را ستود و ننگ و خفت را مختص حاکمانی دانست که به ذلت و خواری و توهین از سوی استکبار جهانی رضایت دادند.

الکعبی خطاب به گروه های عراقی که به دنبال تفاهم با عوامل جزیره اپستین هستند که «زندگی شان مملو از ظلم و فساد و خیانت و دروغ و فریب است»، هشدار ‌داد که تعامل با آنها جز با منطق زور و سلاح کارساز نیست و این انتخاب ماست و هرگز از آن عدول نخواهیم کرد.

کد مطلب 6855119

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