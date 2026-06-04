عضو ائتلاف دولت قانون: پیامدهای جنگ علیه ایران بر عراق سایه افکنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عمران الکرکوشی، عضو ائتلاف دولت قانون عراق گفت: رویدادهای اخیر بین‌المللی و منطقه‌ای مستقیماً بر عراق تأثیر گذاشته‌اند. چارچوب هماهنگی به دنبال محافظت از کشور در برابر فشارهای خارجی و گرفتن هرگونه بهانه‌ای است.

الکرکوشی آنچه او «شرایط بین‌المللی» توصیف کرد، با هدف ایجاد یک وضعیت امنیتی منطقه‌ای جدید وجود دارد و عراق بخشی از این ترتیبات است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت امنیتی در عراق به دلیل وجود هسته‌های خاموش داعش، مداخلات ترکیه و مسئله رابطه بین اقلیم کردستان و بغداد، همراه با شکاف‌های امنیتی ناشی از آن، به طور کامل دارای ثبات نیست.

وی ادامه داد: پیامدهای جنگ‌های ائتلاف صهیونیستی-آمریکایی در لبنان، ایران و یمن بر عراق سایه افکنده و بر وضعیت امنیتی و سیاسی آن تأثیر گذاشته است. این علاوه بر پیامدهای منفی مداخلات مداوم آمریکاست که حاکمیت عراق را نقض کرده و حریم هوایی آن را تحت سیطره دارد.

عضو ائتلاف دولت قانون عراق این را یک تهدید آشکار، جدی و مداوم دانست که امنیت و ثبات عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد.

الزرکوشی تاکید کرد: اگر آمریکا به خروج کامل از عراق پایبند نباشد و به تحرکاتش برای دخالت یا اقدامات نقض کننده ادامه دهد، چارچوب هماهنگی ممکن است در موضع خود در مورد انحصار سلاح تجدید نظر کند.