۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

ایزدی: برای حفظ استعدادهای دانش‌آموزی باید نقشه راه مشخص داشته باشیم

شهرکرد-رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به اینکه برای حفظ استعدادهای دانش‌آموزی باید نقشه راه داشته باشیم گفت: معرفی الگوهای موفق می‌تواند زمینه افزایش امید را در میان جوانان فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشالا ایزدی صبح دوشنبه در جلسه هیأت امنای پژوهش سرای شهید دکتر چمران با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع خلأهای قانونی در حوزه آموزش و پژوهش گفت: استان از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، معلمان توانمند و دانش‌آموزان مستعد برخوردار است و موفقیت‌های علمی به‌دست‌آمده از جمله کسب رتبه دوم کشوری در حوزه پژوهشی نشان می‌دهد که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح به جایگاه‌های بالاتری در عرصه علمی و مهارتی کشور دست یافت.

وی پژوهش سراها را بستری مناسب برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی دانست و افزود: شناسایی نخبگان کافی نیست؛ مهم‌تر از آن ایجاد شرایط لازم برای حفظ، نگهداشت، هدایت و شکوفایی این ظرفیت‌هاست. برای این موضوع باید نقشه راهی خردمندانه و بلندمدت تدوین شود.

ایزدی همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای معرفی دانش‌آموزان، معلمان و فعالان علمی و پژوهشی تأکید کرد و گفت: معرفی الگوهای موفق می‌تواند زمینه افزایش انگیزه و امید را در میان نسل جوان فراهم کند و فرهنگ تلاش و خلاقیت را گسترش دهد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد توسعه همکاری میان مراکز علمی، پژوهشی و بخش‌های اقتصادی را ضروری دانست و اظهار کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی می‌توان زمینه مهارت‌آموزی، آموزش عملی و آشنایی دانش‌آموزان با محیط‌های واقعی کار را فراهم کرد.

ایزدی در پایان خواستار توجه بیشتر به تجهیز مراکز آموزشی، هنرستان‌ها و پژوهشسراها در حوزه مهارت‌آفرینی و پژوهش شد و گفت: اگر به دنبال تربیت نسلی توانمند و مهارت‌محور هستیم، باید زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی را متناسب با نیازهای روز توسعه دهیم و از ظرفیت‌های موجود برای آینده‌سازی با تلفیق علوم نظری و مهارت‌آفرینی بهره بگیریم.

وی تأکید کرد: مجموعه شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری نیز در راستای حمایت از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و نخبگان دانش‌آموزی، حمایت ویژه و همه‌جانبه‌ای از این مجموعه‌ها خواهد داشت.

کد مطلب 6846526

