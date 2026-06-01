به گزارش خبرگزاری مهر، ماشالا ایزدی صبح دوشنبه در جلسه هیأت امنای پژوهش سرای شهید دکتر چمران با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع خلأهای قانونی در حوزه آموزش و پژوهش گفت: استان از ظرفیتهای ارزشمند انسانی، معلمان توانمند و دانشآموزان مستعد برخوردار است و موفقیتهای علمی بهدستآمده از جمله کسب رتبه دوم کشوری در حوزه پژوهشی نشان میدهد که میتوان با برنامهریزی صحیح به جایگاههای بالاتری در عرصه علمی و مهارتی کشور دست یافت.
وی پژوهش سراها را بستری مناسب برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزی دانست و افزود: شناسایی نخبگان کافی نیست؛ مهمتر از آن ایجاد شرایط لازم برای حفظ، نگهداشت، هدایت و شکوفایی این ظرفیتهاست. برای این موضوع باید نقشه راهی خردمندانه و بلندمدت تدوین شود.
ایزدی همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی برای معرفی دانشآموزان، معلمان و فعالان علمی و پژوهشی تأکید کرد و گفت: معرفی الگوهای موفق میتواند زمینه افزایش انگیزه و امید را در میان نسل جوان فراهم کند و فرهنگ تلاش و خلاقیت را گسترش دهد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد توسعه همکاری میان مراکز علمی، پژوهشی و بخشهای اقتصادی را ضروری دانست و اظهار کرد: با انعقاد تفاهمنامهها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی میتوان زمینه مهارتآموزی، آموزش عملی و آشنایی دانشآموزان با محیطهای واقعی کار را فراهم کرد.
ایزدی در پایان خواستار توجه بیشتر به تجهیز مراکز آموزشی، هنرستانها و پژوهشسراها در حوزه مهارتآفرینی و پژوهش شد و گفت: اگر به دنبال تربیت نسلی توانمند و مهارتمحور هستیم، باید زیرساختهای آموزشی و پژوهشی را متناسب با نیازهای روز توسعه دهیم و از ظرفیتهای موجود برای آیندهسازی با تلفیق علوم نظری و مهارتآفرینی بهره بگیریم.
وی تأکید کرد: مجموعه شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری نیز در راستای حمایت از فعالیتهای علمی، پژوهشی و نخبگان دانشآموزی، حمایت ویژه و همهجانبهای از این مجموعهها خواهد داشت.
